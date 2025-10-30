Ãæ¹ñ»º¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ä¹Ýºà¡¢È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Ä´ºº¤Ç¼Â¼ÁÅªÂ»³²¤òÇ§Äê¡¡·ÐºÑÉô¿³µÄ²ñ¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë·ÐºÑÉô¡Ê·ÐºÑ¾Ê¡Ë¤Ï29Æü¡¢Ãæ¹ñ»º¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ä°ìÉô¹Ýºà¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¡ÊÉÔÅöÎ÷Çä¡Ë´ØÀÇÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÇ°×µßºÑ¿³µÄ²ñ¤Ç¿³µÄ¤·¡¢¹ñÆâ»º¶È¤¬¼Â¼ÁÅª¤ÊÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£Ç§Äê·ë²Ì¤Ïº£¸å¡¢ºâÀ¯Éô¡ÊºâÌ³¾Ê¡Ë¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢´ØÀÇÀÇÎ¨¿³µÄ¥°¥ë¡¼¥×¤¬È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¤ÎÍ×ÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¤Ï¡¢Í¢½Ð¹ñ¤Î¹ñÆâ²Á³Ê¤è¤ê¤âÄã¤¤²Á³Ê¤Ë¤è¤ëÍ¢½Ð¤Ç¡¢Í¢Æþ¹ñ¤Î¹ñÆâ»º¶È¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë²Ý¤¹¡£º£²ó¤ÏÃæ¹ñ»º¥Ó¡¼¥ë¤ÈÆÃÄê¤ÎÇ®´Ö°µ±äÊ¿¹Ý¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤¿¡£
·ÐºÑÉô¹ñºÝËÇ°×½ð¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ½Ç®´Ö°µ±äÊ¿¹Ý¤ÎÍ¢Æþ¤ÏÄ´ºº´ü´Ö¤Î2021Ç¯¤«¤é25Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ËÇ¯¡¹ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢ÃÍÃÊ¤¬²¼Íî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¹ñ»ºÉÊ¤ÏÄã²Á³Ê¶¥Áè¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¸¶²Á¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÇÂÐ¹³¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÜµÒ¤ÎÎ®½Ð¤ò¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¹ñÆâÈÎÇäÎÌ¤È»Ô¾ìÀêÍÎ¨¤ÏÄã²¼¤·Â³¤±¡¢À¸»º¡¢Íø±×¡¢¸ÛÍÑ¿Í¿ô¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²¼¹ß·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ»º¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Æ±´ü´Ö¤Ç¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ä²Á³Ê¤ÎÄã¤µ¤òµó¤²¡¢¹ñ»ºÉÊ¤Î¹ñÆâÈÎÇäÎÌ¤È»Ô¾ìÀêÍÎ¨¤ÎÄã²¼¤Ç¹ñÆâ»º¶È¤ÎÍø±×°²½¤ä¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Î¸º¾¯¤¬¾·¤«¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ï¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È°õºþÈÇ¤äÆÃÄê¤Î¥¢¥ë¥ßÇó¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹Îä±ä¹Ýºà¡¢ÌÓÉÛ¤Ê¤É8ÉÊÌÜ¤ËÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤âÂæÏÑÀ½¤Î¥¢¥»¥È¥ó¤ä¥Ê¥¤¥í¥ó6¤Ê¤É¤ËÈ¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁ¾ÃÒ×Þ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
