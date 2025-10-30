“おいも”の誘惑、止まらない!!人気ファミレス3社で“秋のスイーツ合戦”開催中
秋の味覚といえば、ほっくり＆しっとりと甘い“サツマイモ”。今シーズンは、全国の人気ファミリーレストランでも“芋スイーツ”が続々と登場している。素材の甘味を活かしたモンブランや焼きいもブリュレ、北海道ソフトと組み合わせたパフェなど、どれも秋のご褒美にぴったり。今回は、「デニーズ」「ココス」「びっくりドンキー」の3ブランドから登場した期間限定のお芋メニューを紹介する。
【写真】蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用
■「デニーズ」はしっとり甘い“紅天使”が主役！
デニーズでは、茨城県産のサツマイモ・紅天使を使った“蜜いもデザート”が全5品登場。紅天使は貯蔵庫で温度・湿度を管理しながら熟成させることで甘さを増した、しっとり濃厚な食感が特徴のブランド芋。焼くことでさらに糖度が増して、甘みが口の中で広がる。
蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用 1639円
毎年大好評のメニューで、安納芋ペーストをたっぷり絞り、紅天使焼きいもをトッピング。ゆであずき、白蜜ゼリー、みたらしソースなど和素材が重なり、食べ進めるほどに異なる甘さと香ばしさが顔を出す。濃厚ながらもあと味は軽やかで、まるで“和の層を重ねたパフェ”のような完成度だ。
蜜芋のグラタン仕立て 1089円
今年初登場の新食感スイーツ。カリッとキャラメリゼした表面の香ばしさと、とろけるようなクレームパティシエールのなめらかさが絶妙。安納芋ペーストと紅天使の焼きいもを組み合わせた味わいは、冷たいバニラアイスとの対比でよりいっそう濃密に感じられる。
あずきとカスタードのフレンチトースト 869円
注文ごとに焼き上げるフレンチトーストは、表面はカリッと香ばしく、中はふんわりとした口あたり。つややかなゆであずき、まろやかなクレームパティシエール、さらにみたらしソースの甘じょっぱい風味が加わり、和と洋の味わいがとけ合う一皿に仕上がっている。
■デニーズ「密芋デザート」
期間：2025年10月29日〜
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合があります。
※さつまいもアイスには「紅はるか」「紅天使」を、安納芋ペーストには「九州産安納芋」を使用。
■「ココス」はねっとり濃厚な茨城県産“紅はるか”が主役！
全国の「ココス」では、茨城県産の紅はるかを使った「おいもフェア」を開催中。糖度が高く、ねっとりとした食感が特長の紅はるかを、焼きいもやペーストなど多彩な形で楽しめるデザート4品が登場している。
おいもパフェ 1199円
香ばしくブリュレした茨城県産紅はるかの焼きいもを主役に、塩キャラメル＆ナッツアイスや紅芋プリン、りんごのコンポートを重ねた贅沢パフェ。ねっとり甘い焼きいもと、冷たいアイスやパリパリチップスの食感が織りなす多層的な味わいがポイント。
焼きいもブリュレ 539円
紅はるかをブリュレに仕上げることで、パリパリと香ばしい砂糖の層の下から、しっとりとした焼きいもが顔を出す。塩キャラメル＆ナッツアイスやバニラアイスと絡めると、温かさと冷たさのコントラストが絶妙。焼きいもの甘味を引き立てるルイボスティーとのペアリングもおすすめ。
おいもンブランのクレープ 649円
もちもちのクレープ生地に紅はるかのペーストをたっぷり絞り、キャンディングアーモンドやおいもチップスで食感のアクセントをプラス。中に隠れたホイップやバニラアイスが優しく調和し、甘さの中に華やかさを感じるひと皿。アールグレイティーと組み合わせるとさらに華やかさが増す。
■ココス「おいもフェア」
期間：開催中〜2025年11月下旬予定
※全国のココス507店舗で販売予定(10月15日時点)。
※空港店舗では実施しません。
※11月下旬に販売終了予定。
※テイクアウトはできません。
■「びっくりドンキー」で人気の北海道ソフトとサツマイモの甘味が融合！
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」では、秋の新作「さつまいもデザート」4種が期間限定で登場。ほくほくのサツマイモと、ミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームの組み合わせが楽しめる、秋限定のスイーツシリーズだ。期間中は公式Xで「#びっくりドンキーのさつまいもデザートで乾杯」キャンペーンも実施されており、抽選でお食事券が当たる企画も実施中。
おいもパフェ 690円
角切りサツマイモをトッピングし、カラメルソースとソフトクリームが織りなす甘さが魅力。下層には青りんごゼリーが潜み、最後まで飽きのこないさわやかなあと味に仕上げている。
フライドスイートポテト 単品690円／コーヒーセット790円
スティック状のサツマイモをカリッと揚げた熱々ポテトに、冷たいカスタード風バニラアイスを添えて。セットのコーヒー(ホット・アイス/シングルオリジン・ブレンドなど4種から選べる)とともに楽しめるのも魅力。
ジョッキパフェ(おいも) 1590円
大きなジョッキにバニラアイスやシフォンケーキを詰め込み、サツマイモやカラメルソースを重ねた贅沢仕様。ファミリーや仲間とシェアして食べるのにもぴったりで、見た目のインパクトも抜群だ。
■びっくりドンキー「サツマイモデザート」
期間：開催中〜2025年11月下旬予定
※一部店舗では取扱いのない商品があります。
※上記のメニューは朝10時からの販売。また予告なく終了する場合があります。
※一部商品の盛り付けや食器が異なる場合があります。
※夜10時以降に注文の場合、10％の深夜料金が追加となります。
※季節・時間帯・店舗・政治状況の変化等によりメニュー内容や仕入れ先・価格が変更になる場合があります。
※上記のメニューはテイクアウト・デリバリー不可。
紅天使、紅はるかなど各店が選び抜いた素材で仕立てた秋限定スイーツが勢ぞろい。モンブラン風やブリュレ仕立て、ソフトクリームとの王道の組み合わせ…と、どれも個性豊かで食べ比べたくなるものばかりだ。肌寒くなる季節、温かいドリンクとともに味わう“おいもの甘味”で、心までほっこり満たされてみてはいかが？
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。サツマイモ
■「デニーズ」はしっとり甘い“紅天使”が主役！
デニーズでは、茨城県産のサツマイモ・紅天使を使った“蜜いもデザート”が全5品登場。紅天使は貯蔵庫で温度・湿度を管理しながら熟成させることで甘さを増した、しっとり濃厚な食感が特徴のブランド芋。焼くことでさらに糖度が増して、甘みが口の中で広がる。
蜜芋のモンブランサンデー〜紅天使使用 1639円
毎年大好評のメニューで、安納芋ペーストをたっぷり絞り、紅天使焼きいもをトッピング。ゆであずき、白蜜ゼリー、みたらしソースなど和素材が重なり、食べ進めるほどに異なる甘さと香ばしさが顔を出す。濃厚ながらもあと味は軽やかで、まるで“和の層を重ねたパフェ”のような完成度だ。
蜜芋のグラタン仕立て 1089円
今年初登場の新食感スイーツ。カリッとキャラメリゼした表面の香ばしさと、とろけるようなクレームパティシエールのなめらかさが絶妙。安納芋ペーストと紅天使の焼きいもを組み合わせた味わいは、冷たいバニラアイスとの対比でよりいっそう濃密に感じられる。
あずきとカスタードのフレンチトースト 869円
注文ごとに焼き上げるフレンチトーストは、表面はカリッと香ばしく、中はふんわりとした口あたり。つややかなゆであずき、まろやかなクレームパティシエール、さらにみたらしソースの甘じょっぱい風味が加わり、和と洋の味わいがとけ合う一皿に仕上がっている。
■デニーズ「密芋デザート」
期間：2025年10月29日〜
※店舗により使用している食器や、メニューの仕立てが写真と異なる場合があります。
※掲載メニューは、予告なく変更、終了する場合があります。
※さつまいもアイスには「紅はるか」「紅天使」を、安納芋ペーストには「九州産安納芋」を使用。
■「ココス」はねっとり濃厚な茨城県産“紅はるか”が主役！
全国の「ココス」では、茨城県産の紅はるかを使った「おいもフェア」を開催中。糖度が高く、ねっとりとした食感が特長の紅はるかを、焼きいもやペーストなど多彩な形で楽しめるデザート4品が登場している。
おいもパフェ 1199円
香ばしくブリュレした茨城県産紅はるかの焼きいもを主役に、塩キャラメル＆ナッツアイスや紅芋プリン、りんごのコンポートを重ねた贅沢パフェ。ねっとり甘い焼きいもと、冷たいアイスやパリパリチップスの食感が織りなす多層的な味わいがポイント。
焼きいもブリュレ 539円
紅はるかをブリュレに仕上げることで、パリパリと香ばしい砂糖の層の下から、しっとりとした焼きいもが顔を出す。塩キャラメル＆ナッツアイスやバニラアイスと絡めると、温かさと冷たさのコントラストが絶妙。焼きいもの甘味を引き立てるルイボスティーとのペアリングもおすすめ。
おいもンブランのクレープ 649円
もちもちのクレープ生地に紅はるかのペーストをたっぷり絞り、キャンディングアーモンドやおいもチップスで食感のアクセントをプラス。中に隠れたホイップやバニラアイスが優しく調和し、甘さの中に華やかさを感じるひと皿。アールグレイティーと組み合わせるとさらに華やかさが増す。
■ココス「おいもフェア」
期間：開催中〜2025年11月下旬予定
※全国のココス507店舗で販売予定(10月15日時点)。
※空港店舗では実施しません。
※11月下旬に販売終了予定。
※テイクアウトはできません。
■「びっくりドンキー」で人気の北海道ソフトとサツマイモの甘味が融合！
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」では、秋の新作「さつまいもデザート」4種が期間限定で登場。ほくほくのサツマイモと、ミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームの組み合わせが楽しめる、秋限定のスイーツシリーズだ。期間中は公式Xで「#びっくりドンキーのさつまいもデザートで乾杯」キャンペーンも実施されており、抽選でお食事券が当たる企画も実施中。
おいもパフェ 690円
角切りサツマイモをトッピングし、カラメルソースとソフトクリームが織りなす甘さが魅力。下層には青りんごゼリーが潜み、最後まで飽きのこないさわやかなあと味に仕上げている。
フライドスイートポテト 単品690円／コーヒーセット790円
スティック状のサツマイモをカリッと揚げた熱々ポテトに、冷たいカスタード風バニラアイスを添えて。セットのコーヒー(ホット・アイス/シングルオリジン・ブレンドなど4種から選べる)とともに楽しめるのも魅力。
ジョッキパフェ(おいも) 1590円
大きなジョッキにバニラアイスやシフォンケーキを詰め込み、サツマイモやカラメルソースを重ねた贅沢仕様。ファミリーや仲間とシェアして食べるのにもぴったりで、見た目のインパクトも抜群だ。
■びっくりドンキー「サツマイモデザート」
期間：開催中〜2025年11月下旬予定
※一部店舗では取扱いのない商品があります。
※上記のメニューは朝10時からの販売。また予告なく終了する場合があります。
※一部商品の盛り付けや食器が異なる場合があります。
※夜10時以降に注文の場合、10％の深夜料金が追加となります。
※季節・時間帯・店舗・政治状況の変化等によりメニュー内容や仕入れ先・価格が変更になる場合があります。
※上記のメニューはテイクアウト・デリバリー不可。
紅天使、紅はるかなど各店が選び抜いた素材で仕立てた秋限定スイーツが勢ぞろい。モンブラン風やブリュレ仕立て、ソフトクリームとの王道の組み合わせ…と、どれも個性豊かで食べ比べたくなるものばかりだ。肌寒くなる季節、温かいドリンクとともに味わう“おいもの甘味”で、心までほっこり満たされてみてはいかが？
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。サツマイモ