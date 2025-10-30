2025年7月の参院選に大阪選挙区から出馬、25万票あまりを獲得したものの落選した、大物ミュージシャンの世良公則が、参院選以降も自身のXで政治的発信を旺盛に続けている。

「世良さんといえば、1977年11月にレコードデビューを果たした世良公則＆ツイストのボーカリストです。デビュー曲『あんたのバラード』でパワフルな歌声を披露すると、その後は出す曲が次々とヒット。あっという間に時代の寵児となりました。1981年にツイストが解散すると、その後はソロとして音楽活動を続けています。

7月の参院選に大阪選挙区から無所属で出馬。25万票を獲得しながら落選していましたが、以降はライブ活動などと並行して政治的な発信を続けていました。とくに高市総裁・総理大臣が誕生してからは、海外の政治ニュースなども引用しながら、ご自身の意見を1日に何度も投稿しています。それらを読み解くと、世良さんは高市首相、高市内閣にかなりの期待を寄せています」（芸能記者）

確かに10月21日は、高市首相誕生のニュースに《期待したい》とポスト、さらに10月22日には《「財政の帳尻を合わせることだけが究極の目的なんかじゃなくて、それは手段として出てくることはあるが、究極の目的はやはり、成長する日本を将来に残すこと。夢や期待が残る国にならなくちゃいけない。そういう方向に持って行くことを財務省は出来てなかった」》と記者会見の発言を引用して《片山さつき財務大臣の発言 実に頼もしい》とポストしている。

そして28日には高市首相と米トランプ大統領が横須賀米軍基地でアメリカ兵を前にツーショット演説をした報道写真を引用して《高市総理が讃えられ こんな光景が見られるとは》と感無量を連想させるポストをしているのだが、これに賛否のリプライが入り乱れて寄せられ、侃侃諤諤の様相を呈している。

Xを見ると、世良の意見に賛意を示すリプライには

《これは凄かったですね。まず見られない光景》

《岸田、石破両氏では想像すらできない光景だと思う》

《日本人として本当に嬉しい。 新たな時代への大いなる希望》

などがある一方で、高市首相に懐疑的な意見として

《軽すぎる、気に入って貰おうと張り切るパフォーマンスかな》

《コレ見て喜べるんですか？》

といった声も寄せられているほか、これまで世良が発表した曲の歌詞を引用して批判するポストなども見受けられた。

世良の発信が今後も注目を集めそうだ。