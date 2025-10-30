「卓越したパスを何度も披露」２点をお膳立て！リバプール相手に躍動の鎌田大地を英メディアが絶賛！「守備は堅固」「中盤で懸命にプレー」
鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは現地10月29日に開催されたカラバオカップの４回戦で、プレミア王者のリバプールとアンフィールドで対戦。３−０で快勝を飾った。
この一戦で躍動したのが、ボランチでフル出場した鎌田だ。的確な配球で中盤を掌握し、41分と45分には見事な縦パスで２ゴールを演出してみせた。
英国メディアもその活躍ぶりを高く評価。『GIVEMESPORT』は採点記事で7.5点をつけ、こう称賛した。
「守備は堅固で、中盤でとても懸命にプレーした。卓越したパスを何度も披露した」
中盤を支配していたのは、この18番だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地がリバプールを相手に２ゴールを演出
