いきものがかり、“結成記念日”にスペシャル生配信決定 「超ありがとう」を伝える1日限定コンテンツを公開
いきものがかりが、結成記念日となる11月3日にスペシャル生配信を実施することが決定した。当日は朝から夜まで、オフィシャルYouTubeチャンネルで関連コンテンツが続々と公開される。
【写真】楽しそうにトークするいきものがかりほか 番組カット多数
今年で結成26年を迎えるいきものがかりは、午後1時より「今日はいきものがかりの結成記念日！みんなに超ありがとうって伝えたくて！LIVE」と題した生配信を実施。これまでの活動を支えてきたファンや関係者への感謝を込めた内容で、メンバーの水野良樹、吉岡聖恵に加えてゲストも登場予定となっている。
生配信中には、「『いや、まじで超ありがとう…』って伝えたくなった瞬間」をテーマに視聴者からのコメントも紹介。ハッシュタグ「#超ありがとう」を付けてXで投稿されたメッセージを、リアルタイムでメンバーが読み上げる予定だ。
また、同日午前9時からは過去のライブ映像を特集した「いきものがかり LIVE SELECTION」、午後3時からは昨年11月に開催された結成25周年ライブ「いきものがかり 路上ライブ at 武道館」を順次配信。記念日を丸ごと楽しめる1日限定の特別プログラムとなっている。なお、いずれの配信もアーカイブの予定はない。
■配信スケジュール
11月3日（月・祝）
前9：00〜 いきものがかり LIVE SELECTION
後1：00〜 今日はいきものがかりの結成記念日！みんなに超ありがとうって伝えたくて！LIVE
後3：00〜 いきものがかり 路上ライブ at 武道館
