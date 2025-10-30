BTS・ジョングク、色気＆チャーミングな笑顔満載の撮影メイキング動画に反響「沼から抜け出せません」「心臓が忙しい」
韓国の7人組グループ・BTSのJung Kook（ジョングク）が29日、米ファッションブランドのカルバン・クラインの公式インスタグラムに登場。鍛え上げられた肉体美をチラ見せしたメイキング動画が公開された。
【動画】「屈託ない可愛い笑顔挟むのやめて」ジョングクの撮影メイキング
「Hi,I’m Jung Kook！」とナレーションから始まり、ジャケットのボタンを外し、上半身を大胆に見せた姿でターンを披露。新たに右胸元に入れたカラータトゥーも公開され、ファン歓喜のオフショット満載動画となっている。
バイクにまたがり真剣な表情で撮影に挑む姿や、時折見せるチャーミングな笑顔も捉えられており、Jung Kook（ジョングク）の魅力がぎゅっと凝縮されていた。
この動画にファンからは「ジョングク沼から抜け出せません」「バカみたいに色気振り回したあとに、ちょいちょいあの屈託ない可愛い笑顔挟むのやめてもらっていい!?」「心臓が忙しい カルバンクラインのジョングクから抜け出せないよ」「これぞ待ち望んでた日々なので最高」などと世界中からコメントが集まっている。
【動画】「屈託ない可愛い笑顔挟むのやめて」ジョングクの撮影メイキング
「Hi,I’m Jung Kook！」とナレーションから始まり、ジャケットのボタンを外し、上半身を大胆に見せた姿でターンを披露。新たに右胸元に入れたカラータトゥーも公開され、ファン歓喜のオフショット満載動画となっている。
この動画にファンからは「ジョングク沼から抜け出せません」「バカみたいに色気振り回したあとに、ちょいちょいあの屈託ない可愛い笑顔挟むのやめてもらっていい!?」「心臓が忙しい カルバンクラインのジョングクから抜け出せないよ」「これぞ待ち望んでた日々なので最高」などと世界中からコメントが集まっている。