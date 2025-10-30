『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』デク、ついに死柄木と決戦！ 第5話先行場面カット＆未放送予告公開
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズの最終章となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）第5話（通算164話）「史上最悪の敵（ヴィラン）」が11月1日に放送される。これに先立ち、あらすじと先行場面カットが30日、公開された。
【場面カット】かわいい…目に涙を溜めた幼い緑谷出久
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
全ての力を開放したオール・フォー・ワンと爆豪との戦いがついに決着を迎えた。一方、デクはワン・フォー・オールの“個性”を駆使して死柄木弔に何とか対抗していた。第3話では、そんな中、死柄木の手が伸び、ある“個性”が強奪されてしまう。その中でデクが見せる姿とは。
ワン・フォー・オール9代目後継者であり、ヒーローの最高戦力であり最後の砦であるデク。魔王オール・フォー・ワンの呪縛からも解放され、その圧倒的な力ですべてを崩壊せんとする“史上最悪の敵〈ヴィラン〉”死柄木。ついに、この2人の壮絶な決戦が幕を開ける。
【場面カット】かわいい…目に涙を溜めた幼い緑谷出久
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から24年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵＜ヴィラン＞”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。2016年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目となる。
ワン・フォー・オール9代目後継者であり、ヒーローの最高戦力であり最後の砦であるデク。魔王オール・フォー・ワンの呪縛からも解放され、その圧倒的な力ですべてを崩壊せんとする“史上最悪の敵〈ヴィラン〉”死柄木。ついに、この2人の壮絶な決戦が幕を開ける。