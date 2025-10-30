¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¢26Ç¯Ê¬¤Î¡Ö#Ä¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÀ¸ÇÛ¿®·èÄê
¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬¡¢26ÅÙÌÜ¤Î·ëÀ®Æü¤È¤Ê¤ë11·î3Æü13»þ¤«¤é¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê Official YouTube Channel¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£À¸ÇÛ¿®¤ÎÁ°¸å¤Ë²áµî¥é¥¤¥Ö¤âÊüÁ÷Í½Äê
¡Øº£Æü¤Ï¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î·ëÀ®µÇ°Æü¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡ªLIVE¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÅöÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤¬26Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¸¤ÇÄ¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤òÊç½¸¡¢¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¿ï»þ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£X¤«¤é¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#Ä¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î3ÆüÅöÆü¤ÏÀ¸ÇÛ¿®Á°¤ÎÄ«9»þ¤«¤é²áµî¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê LIVE SELECTION¡Ù¡¢À¸ÇÛ¿®¸å15»þ¤«¤é2024Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ëÀ®25¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤êÏ©¾å¥é¥¤¥Ö at ÉðÆ»´Û¡Ù¤òÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£·ëÀ®Æü¤ò´Ý¤´¤È°ìÆü¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó
YouTube¡Øº£Æü¤Ï¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î·ëÀ®µÇ°Æü¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡ªLIVE¡Ù
11/03¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë9:00～¡ÊÍ½Äê¡Ë
½Ð±é¡§¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡Ê¿åÌîÎÉ¼ù¡¦µÈ²¬À»·Ã¡Ë¡¢Â¾¥²¥¹¥È
ÇÛ¿®¡§¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê Official YouTube Channel
¡Ú¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡Û
09:00～¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê LIVE SELECTION¡Ù
13:00～¡Øº£Æü¤Ï¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Î·ëÀ®µÇ°Æü¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ËÄ¶¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡ªLIVE¡Ù
15:00～¡Ø¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê Ï©¾å¥é¥¤¥Ö at ÉðÆ»´Û¡Ù
¢¨¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤·¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÀ¸¤¤Æ¡¢»¸¡¹¡×
