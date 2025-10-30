「日経225ミニ」手口情報（30日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限9246枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9246枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9246( 9246)
ソシエテジェネラル証券 2888( 2888)
SBI証券 3638( 1658)
楽天証券 2946( 1046)
松井証券 680( 680)
フィリップ証券 207( 207)
三菱UFJeスマート 395( 197)
マネックス証券 138( 138)
日産証券 107( 107)
JPモルガン証券 55( 55)
バークレイズ証券 53( 53)
インタラクティブ証券 25( 25)
ドイツ証券 18( 18)
東海東京証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 4( 4)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 185138( 185138)
ソシエテジェネラル証券 83780( 83780)
SBI証券 76645( 32747)
楽天証券 46015( 22557)
バークレイズ証券 22079( 22079)
松井証券 19500( 19500)
サスケハナ・ホンコン 10851( 10851)
日産証券 7540( 7540)
三菱UFJeスマート 12016( 5968)
JPモルガン証券 5534( 5534)
マネックス証券 4484( 4484)
ビーオブエー証券 3443( 3443)
ゴールドマン証券 3217( 3217)
フィリップ証券 1377( 1377)
UBS証券 1304( 1304)
モルガンMUFG証券 802( 802)
BNPパリバ証券 715( 715)
ドイツ証券 572( 572)
インタラクティブ証券 494( 494)
みずほ証券 369( 369)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
ABNクリアリン証券 38( 38)
フィリップ証券 19( 19)
楽天証券 90( 14)
SBI証券 48( 8)
JPモルガン証券 8( 8)
マネックス証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 13( 5)
松井証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース