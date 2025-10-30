『LUNATIC FEST.2025』タイムテーブル公開 LUNA SEA、イエモン、BRAHMAN、BUCK∞TICKら“最狂”の共演
LUNA SEA主催のロックフェス『LUNATIC FEST.2025』の出演ステージとタイムテーブルが公開された。11月8日、9日の2日間にわたり、千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11にて開催される同フェスは、今年で10周年。MOTHER STAGEとSTYLE STAGEという2つのステージに、ジャンルや世代を超えた豪華アーティストが集結する。
【写真】“最狂”の共演！『LUNATIC FEST.2025』タイムテーブル
8日のDAY 1には、Novelbright、lynch.、GODLAND、シド、SIAMSOPHIA、MY FIRST STORY、T.M.Revolution、DIR EN GREY、BRAHMANが出演し、LUNA SEAはMOTHER STAGEのトリを務める。
翌9日のDAY 2には、NEMOPHILA、ROTTENGRAFFTY、9mm Parabellum Bullet、MUCC、凛として時雨、黒夢、UVERworld、THE YELLOW MONKEY、BUCK∞TICKが登場し、この日はLUNA SEAがSTYLE STAGEのラストを飾る。過去の『LUNATIC FEST.』でも話題を呼んだLUNA SEAメンバーによる他アーティストへの飛び入り参加やコラボレーションが今回も実現するのか、大きな注目が集まっている。
また、29日からは東京・SHIBUYA TSUTAYA 7Fにて期間限定カフェ『LUNATIC FEST. CAFE』もスタート。LUNA SEAの世界観をイメージしたメニューの提供に加え、2月の東京ドーム公演で各メンバーが着用した衣装や、闘病中の真矢のドラムセットが特別展示されている。
ほかにもライブ写真のパネル展、カフェオリジナルグッズの販売など、フェスの開催に先駆けてLUNA SEAの魅力を体験できる内容となっている。さらに大阪・梅田 蔦屋書店 LE GARAGEでも同日程でサテライト展開が行われており、こちらは予約不要で入場可能だ。
いよいよ開催まで1週間あまり。10周年の節目を迎える『LUNATIC FEST.2025』は、今年も熱狂と奇跡に満ちた2日間を予感させている。
■タイムテーブル
●DAY 1 11月8日（土）
11：00 Novelbright [STYLE STAGE]
11：40 lynch. [MOTHER STAGE]
12：20 GODLAND [STYLE STAGE]
13：00 シド [MOTHER STAGE]
13：45 SIAMSOPHIA [STYLE STAGE]
14：45 MY FIRST STORY [MOTHER STAGE]
15：30 T.M.Revolution [STYLE STAGE]
16：25 DIR EN GREY [MOTHER STAGE]
17：20 BRAHMAN [STYLE STAGE]
18：25 LUNA SEA [MOTHER STAGE]
●DAY 2 11月9日（日）
11：00 NEMOPHILA [MOTHER STAGE]
11：40 ROTTENGRAFFTY [STYLE STAGE]
12：20 9mm Parabellum Bullet [MOTHER STAGE]
13：00 MUCC [STYLE STAGE]
13：40 凛として時雨 [MOTHER STAGE]
14：20 黒夢 [STYLE STAGE]
15：15 UVERworld [MOTHER STAGE]
16：10 THE YELLOW MONKEY [STYLE STAGE]
17：10 BUCK∞TICK [MOTHER STAGE]
18：15 LUNA SEA [STYLE STAGE]
【写真】“最狂”の共演！『LUNATIC FEST.2025』タイムテーブル
8日のDAY 1には、Novelbright、lynch.、GODLAND、シド、SIAMSOPHIA、MY FIRST STORY、T.M.Revolution、DIR EN GREY、BRAHMANが出演し、LUNA SEAはMOTHER STAGEのトリを務める。
また、29日からは東京・SHIBUYA TSUTAYA 7Fにて期間限定カフェ『LUNATIC FEST. CAFE』もスタート。LUNA SEAの世界観をイメージしたメニューの提供に加え、2月の東京ドーム公演で各メンバーが着用した衣装や、闘病中の真矢のドラムセットが特別展示されている。
ほかにもライブ写真のパネル展、カフェオリジナルグッズの販売など、フェスの開催に先駆けてLUNA SEAの魅力を体験できる内容となっている。さらに大阪・梅田 蔦屋書店 LE GARAGEでも同日程でサテライト展開が行われており、こちらは予約不要で入場可能だ。
いよいよ開催まで1週間あまり。10周年の節目を迎える『LUNATIC FEST.2025』は、今年も熱狂と奇跡に満ちた2日間を予感させている。
■タイムテーブル
●DAY 1 11月8日（土）
11：00 Novelbright [STYLE STAGE]
11：40 lynch. [MOTHER STAGE]
12：20 GODLAND [STYLE STAGE]
13：00 シド [MOTHER STAGE]
13：45 SIAMSOPHIA [STYLE STAGE]
14：45 MY FIRST STORY [MOTHER STAGE]
15：30 T.M.Revolution [STYLE STAGE]
16：25 DIR EN GREY [MOTHER STAGE]
17：20 BRAHMAN [STYLE STAGE]
18：25 LUNA SEA [MOTHER STAGE]
●DAY 2 11月9日（日）
11：00 NEMOPHILA [MOTHER STAGE]
11：40 ROTTENGRAFFTY [STYLE STAGE]
12：20 9mm Parabellum Bullet [MOTHER STAGE]
13：00 MUCC [STYLE STAGE]
13：40 凛として時雨 [MOTHER STAGE]
14：20 黒夢 [STYLE STAGE]
15：15 UVERworld [MOTHER STAGE]
16：10 THE YELLOW MONKEY [STYLE STAGE]
17：10 BUCK∞TICK [MOTHER STAGE]
18：15 LUNA SEA [STYLE STAGE]