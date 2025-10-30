「日経225ミニ」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限3万8538枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万8538枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 38538( 38538)
ソシエテジェネラル証券 22094( 22094)
SBI証券 8288( 3850)
楽天証券 7263( 3203)
松井証券 1211( 1211)
フィリップ証券 487( 487)
三菱UFJeスマート 703( 405)
マネックス証券 338( 338)
バークレイズ証券 334( 334)
インタラクティブ証券 231( 231)
日産証券 173( 173)
JPモルガン証券 69( 69)
ドイツ証券 53( 53)
光世証券 40( 40)
三菱UFJ証券 10( 10)
共和証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 439575( 439569)
ソシエテジェネラル証券 227839( 227833)
SBI証券 117232( 60294)
バークレイズ証券 56830( 56830)
松井証券 46403( 46403)
楽天証券 72803( 43435)
サスケハナ・ホンコン 39606( 39606)
日産証券 30049( 30049)
BNPパリバ証券 12901( 12901)
三菱UFJeスマート 20672( 11414)
モルガンMUFG証券 10495( 10495)
ビーオブエー証券 9859( 9859)
マネックス証券 8364( 8364)
野村証券 7713( 7659)
JPモルガン証券 5889( 5889)
ゴールドマン証券 5844( 5772)
広田証券 3595( 3595)
みずほ証券 3512( 3510)
フィリップ証券 3402( 3402)
東海東京証券 3276( 3276)
岡三証券 2( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 762( 762)
ソシエテジェネラル証券 391( 391)
フィリップ証券 75( 75)
SBI証券 145( 29)
楽天証券 105( 29)
マネックス証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 26( 12)
JPモルガン証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
岩井コスモ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース