「TOPIX先物」手口情報（30日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万401枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万401枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10401( 10401)
ソシエテジェネラル証券 6608( 6608)
バークレイズ証券 2235( 2235)
ゴールドマン証券 1806( 1766)
ビーオブエー証券 1595( 1595)
JPモルガン証券 1121( 1121)
モルガンMUFG証券 1004( 1004)
サスケハナ・ホンコン 603( 603)
シティグループ証券 294( 294)
ドイツ証券 255( 255)
日産証券 210( 210)
HSBC証券 175( 175)
UBS証券 126( 124)
BNPパリバ証券 79( 79)
SBI証券 108( 60)
三菱UFJeスマート 39( 35)
インタラクティブ証券 28( 28)
みずほ証券 27( 27)
野村証券 26( 26)
広田証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
