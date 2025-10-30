浜田雅功、母校凱旋 正門で名曲『チキンライス』2ショットジャケ写再現
ダウンタウンの浜田雅功が11月1日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演し、番組史上初となる母校での凱旋ロケを行う。
【番組カット】母校の体育館で卒アルを眺める浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き日本を代表する ブレイキン ダンサー・Shigekix。世界大会を史上最年少の18歳で優勝して以降、数々の大会を制し、2024年にはパリ五輪にも出場した。
Shigekixの「先輩チャンピオンからの刺激を受けて、アスリートとしてさらに成長したい！」という希望で、“プロ野球リーグ優勝!!阪神タイガース・藤川球児監督”と“ボクシング元世界3階級制覇王者・長谷川穂積”伝説級チャンピオン・アスリートゆかりの地を巡るスペシャル企画を届ける。
前半戦として「伝説級チャンピオン・アスリートの行きつけグルメ」を巡った後、浜田の故郷「尼崎」に上陸。一行は浜田の母校「尼崎市立潮小学校」へと向かう。名曲『チキンライス』のジャケットにもなった正門に着くと、「うちの小学校や〜ん」と母校を懐かしむ浜田。チキンライスの浜田×槇原敬之の2ショットにならって、浜田×Shigekixでチキンライスのジャケ写を再現する。
