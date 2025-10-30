「TOPIX先物」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限4万2386枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4万2386枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 42386( 41741)
ソシエテジェネラル証券 30719( 30264)
バークレイズ証券 10446( 10087)
モルガンMUFG証券 10453( 7602)
サスケハナ・ホンコン 5328( 5328)
JPモルガン証券 6216( 5051)
ゴールドマン証券 8490( 4648)
野村証券 3789( 2689)
ドイツ証券 2553( 2553)
ビーオブエー証券 2356( 2356)
シティグループ証券 2342( 2342)
BNPパリバ証券 2368( 1418)
みずほ証券 1236( 1236)
日産証券 833( 833)
UBS証券 807( 807)
大和証券 841( 572)
SBI証券 716( 544)
広田証券 304( 304)
SMBC日興証券 1444( 284)
三菱UFJeスマート 180( 166)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
