連合新潟の定期大会が開かれ小林会長が再任されたほか、組織拡大や中小企業における適正取引の推進など今後の方針を確認しました。



■連合新潟 小林俊夫会長

「組織拡大が最重要課題であるとの認識に加えて、実質賃金をプラスへ転換することも最重要課題と認識している。」



新たな運動方針では組合員の拡大を目指すとしたほか、賃上げをめぐって価格転嫁に向けた取り組みを進めることも確認しました。政治活動では、来年の知事選に言及。選挙戦の構図が固まっていないことから「協力連携できる候補者を支援する」と記すにとどめました。このほか、来年度の役員も選任。電機連合出身の小林俊夫会長を再任しました。