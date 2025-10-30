「日経225先物」手口情報（30日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万2062枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月30日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万2062枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 32062( 30668)
ソシエテジェネラル証券 22483( 21651)
サスケハナ・ホンコン 4652( 4652)
バークレイズ証券 3963( 3898)
モルガンMUFG証券 3056( 3056)
SBI証券 6182( 2955)
ゴールドマン証券 3289( 2594)
野村証券 4088( 2592)
日産証券 2091( 2010)
JPモルガン証券 2190( 1927)
松井証券 1675( 1675)
みずほ証券 1856( 1411)
BNPパリバ証券 2478( 1331)
UBS証券 1706( 1328)
ビーオブエー証券 1790( 1311)
楽天証券 1509( 1185)
ドイツ証券 1110( 1099)
シティグループ証券 1614( 779)
インタラクティブ証券 510( 510)
三菱UFJeスマート 538( 440)
大和証券 363( 0)
SMBC日興証券 39( 0)
三菱UFJ証券 36( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 452( 302)
ABNクリアリン証券 171( 171)
バークレイズ証券 80( 80)
楽天証券 79( 65)
松井証券 54( 54)
SBI証券 113( 41)
三菱UFJeスマート 33( 27)
日産証券 26( 26)
ゴールドマン証券 14( 14)
インタラクティブ証券 14( 14)
フィリップ証券 11( 11)
マネックス証券 9( 9)
三菱UFJ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
JPモルガン証券 154( 4)
HSBC証券 20( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース