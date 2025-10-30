Photo: 小原啓樹

2025年、マウス操作に革新が起こりました。

「マウスなんてどれも同じでしょ？」そう思ってる人、けっこう多いと思うんです。だって、手でマウスを動かせばPCを操作できるって、もう何十年も前からのお作法ですもんね。

でも、その常識に「ちょっと待った！」をかけるのが、ギズモード編集長代理 金本太郎。

Photo: 小原啓樹

いや、マウスって、もう『手の延長』じゃなくて『思考の延長』ではないですか？

…めっちゃ深い。まさかマウスにそんな哲学的な切り口があるとは。

そんな彼が最近ハマってるのが、ロジクールの新作「MX Master 4」。マウス界の聖剣と僕らが呼んでいる「MX Master 3S」の正当なる後継機となります。

しかもただの進化系じゃなくて、金本いわく「PCと思考をつなぐマウス」に仕上がっているんだとか。なにそれ気になるじゃない！

そこで今回は、MX Master 4が「思考の延長」になっていく使い方を、金本に教えてもらいました。

その男、思考をマウスに移植する

そもそも、ここ数年でPC環境って大きく変わりましたよね。

モニターはどんどん大画面・高解像度化して、複数のアプリを行き来するのが当たり前。画面の右下から左上のメニューをクリックするだけでも、地味に1秒くらい使っちゃうし、動作が増えるほど脳の切り替えが負担になる。

この小さなムダの積み重ねによって作業効率が落ち、1日で結構なロスになるんですよね…。

Photo: 小原啓樹

でもロジクール製品を使っている人であれば専用アプリ「Logi Options+」を駆使して効率化ができます。ロジクールのマウスの魅力はハードウェアにもありますが、専用アプリを使うとその魅力を何倍にもできるんですよね。

アプリにはいくつか機能があり、マウスのボタン配置やマクロの設定など、かなり細かくカスタマイズできるんです。

Photo: 小原啓樹

その中でもマウスにまつわるムダに真っ向から挑んだのが、MX Master 4で使える新機能「Actions Ring」。

画面上にリング状のメニューがふわっと現れて、ちょいっと動かすだけでショートカットを実行。まるで「頭の中の指令が、最小限の動作で画面に伝わる」ような感覚なんです。

金本はこれを見た瞬間にピンときたそうです。『これは自分の脳内マクロをそのまま詰め込めるぞ』と。

彼の主な仕事は、記事の企画や構成を考えたり、資料を集めたり、AIにタスクを振り分けたり…。これらの作業を順番に、Actions Ringへと落とし込んだそうな。

Photo: 小原啓樹

登録例としてはこんな感じ。

・よく使うフォルダへの即アクセス ・作業中アプリの切り替え ・AIによる要約やメッセージ作成

中でも注目なのが、複数の工程のある作業をワンボタンで実行するよう設定できるマクロ機能。ここがMX Master 4が思考接続ツールたるゆえんとなるポイントなのだとか。

Photo: 小原啓樹

たとえば、メッセージの返答をAIを使って書く際も、通常なら…

「1．原文を選択」「2．コピー」「3．AIサービスを起動」「4．プロンプトを記述」「5．貼り付け」「6．実行」

といった6手順が必要ですよね。さらに、1手順とはいいますが、たとえばサービスの起動にしてもカーソルを動かす、クリックと複数の動作であり、地味に面倒で時間もそれなりにかかります。でも、金本はこれらをマクロ化してActions Ringに登録。おかげで…

「原文選んで、リング起動、実行！」

たった3ステップです。

自分の思考と作業がつながり、1操作で3手先を動かせる感覚ですね。しかもマクロって聞くと難しそうに思うかもしれませんが、「こうしたい」動作を順に選ぶだけ。誰でもどんどん作れます。

Photo: 小原啓樹

さらに、Actions RingはPhotoshopやLightroomといったAdobeアプリやDaVinci Resolve、Final Cut Proなどの映像編集ソフトともネイティブに連携。さまざまな操作を割り当てられるプロファイルが用意されています。（対応アプリは今後も増加予定）

たとえば輝度、コントラスト、色合い、彩度の調整など多用するメニューもActions Ringに登録しておけば、素早くアクセス、調整できるので、ショートカットキーよりもサクッといじれます。

キーボードショートカットには両手を使う場面もありますが、Actions Ringであれば、マウスのわずかな動きだけ。その効率は言わずもがなですね。

なるほど、作業を止めることなく、自分が行ないたい操作をActions Ringがサッと実行してくれるってわけですか。確かにこれは効率化の鏡ですな！

“トトッ”と震えが、操作に確信を生み出す

Photo: 小原啓樹

もうひとつ、MX Master 4を語るうえで外せないのが、触覚フィードバック。

親指が当たる場所が「触覚フィードバック センスパネル」という振動を伝えるハプティクスボタンになっていて、クリックした瞬間や、Actions Ringの操作、対応アプリでの操作を行なうと、“トトッ”とわずかに震えるんです。

僕も実際に使わせてもらいましたが、この手ごたえ、めちゃくちゃ気持ちいい！

ボタンじゃないのに、「ちゃんと押せた」って指先でわかったり、Photoshopで画像を動かすにしても、ガイドに沿った時に“トトッ”っと教えてくれるんです。ふっしぎー！

Photo: 小原啓樹

目での確認よりも、指のほうがダイレクトに結果が伝わります。マウスカーソルと指が直結していて、手が思考を先回りしてる感覚ですね。これはもう“指からウロコ”です。

…たしかに。触覚が思考をつなぐマウス、そう言われるとしっくりきます。さすがロジクール。すげぇもん作ったな。

高い安心感と驚異的なスタミナ性で作業が止まらない

Photo: 小原啓樹

ワンランク上の安心感と快適性は、まさにプロツール。さまざまな機能面から作りの良さを実感できます。

そう、僕らが「MX Master」を選ぶ理由には、プロフェッショナル向けグレードゆえの安心感もあります。実際、MX Masterイズムはしっかりと新モデルにも継承されていました。

まず、接続。MX Master 4はBluetoothと、Logi BoltのUSB-Cレシーバーに両対応。Logi Boltは干渉に強く、レイテンシ（操作遅延）も極小。イベント会場のような電波密集地でも安定した接続性を発揮してくれます。

さらに「Easy Switch」機能で、OSが異なるデバイス切り替えもワンタッチ。複数端末をこの1台で済ませられるので、デスクもスッキリします。ちなみに、Actions Ringからも切り替え操作できるので、手間はほぼゼロです。ありがてえ！

バッテリーの持ちの良さも見逃しちゃダメ。

満充電で70日稼働。しかも1分充電で3時間動くんですって！ なんだこの省エネのバケモノ…。

接続も、バッテリー持ちも安心。ハードウェアの設計からも「作業を止めない」思想を感じますね。

Photo: 小原啓樹

もちろん、MX Masterといえばおなじみの高速スクロール機能「MagSpeed スクロールホイール」も健在。一度味わうと戻れなくなるあの感覚、健在でございますッ！

もはや「マウス以上の存在」となった効率化ツール

Photo: 小原啓樹

MX Master 4を使ってると、「あ、もうこれはマウスじゃないな」って思うんです。操作だけじゃなく、思考や習慣までつながり、馴染んでいく感じがします。

金本、すっかりMX Master 4にヤられています…。

でもその気持ちめっちゃわかる！ 僕も実際触ってみて思いました。指でパソコンの中を「触っている」感覚、そしてActions Ringで「やりたいことを先回り」できるこの体験。確かにこれはもう「操作ツール」を超えた、「思考拡張デバイス」なんですよね。

はい、ついにテクノロジーが、人の思考や感覚とシンクロしはじめたのです。このマウスは歴史に残ります。

みなさんもぜひ自分の手と目と脳で確かめてみてください。なお本体カラーには、白っぽいペールグレーのモデルも用意されてますよ。

Image: ロジクール

今後のマウス操作のロールモデルとなるであろう、MX Master 4がもたらした革新を。PCと思考との新しい関係を！

これは、歴史に残る一振りです。

MX MASTER 4の各販売サイトはこちら。 ・Amazon ・楽天市場 ・Yahoo!ショッピング ・ロジクール公式オンラインストア

Source: ロジクール