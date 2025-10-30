テレビ朝日が30日、ポッドキャストの収録風景を撮影した映像付きの音声コンテンツを配信するブランド「テレ朝Podcast」を展開することを発表した。同局によると、日本のテレビ局がビデオに特化したポッドキャストブランドを立ち上げるのは初。それに伴って始まる2つの番組も発表となった。

1つ目は永野と芝大輔（モグライダー）による「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」（11月5日スタート、水曜前6・00）。順風満帆とは言えず“遠回りな人生”の中で楽しさを求めて無駄を謳歌（おうか）してきた2人による青春ポッドキャストだ。2人には芸人として苦労していた頃に毎日のように一緒にいたという関係性もある。

2つ目は井口浩之（ウエストランド）と吉住による「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（11月6日スタート、木曜前6・00）。誰にもこびず、まっすぐ自分を貫いてひとりで強く生きる2人が孤独を笑い飛ばし、とことん語り合う反骨ポッドキャストとなる。

両番組ともに特別回「エピソード0」が今月31日にYouTubeでプレミア公開される。「…ぐるり遠回り」は午後9時、「…孤独アジト」は午後10時から。

また、アルコ＆ピースが文化人の人生や本性に迫る人生を深掘りする音声ポッドキャスト「アルコ＆ピースの＃文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜」がビデオポッドキャストにリニューアルされ、毎週火曜午前6時から配信されることも決定した。

同ブランドは、コンセプトとして「脳ではなく、心を満たす」「ひとりひとりに、心が満たされる毎日を届けてまいります」などを掲げる。「ストレスを抱え、重い気持ちで終えそうな夜でも“明日になれば、あの番組がある”」となるような、日常がワクワクするブランドになることを目指していく。

▼永野 最初の収録をやりながら今までメディアで出せてなかった懐かしい自分に出会えたような不思議な気持ちになりました。それは芝というあの頃を共に過ごした仲間が導いてくれたのです。自分にとっては懐かしく皆さんにとっては新しい永野がお見せ出来ると思います。言わずもがな芝は最高です。お楽しみに！

▼芝大輔（モグライダー） 若い頃から夢見ていた永野さんとの番組が始まります！あの頃は想像もしなかった青春ポッドキャストです！永野さんと僕自身の学生時代もそうですが芸人になってから共に過ごした青春時代の話もたくさんできそうで楽しみです！他の番組では見たことない2人の素が見られると思うので期待してください！

▼井口浩之（ウエストランド） 孤独とは何か？良いことなのか、悪いことなのか。他人にどう思われているか、自分でどう思うか。くだらない話の中に、何か生きるヒントがあるかもしれません。とにかく、この「孤独アジト」にみんなが集まれば、それはもう孤独ではない！朝6時から聴くべきものなのかも、確認お願いします！僕と吉住の共通点や相違点も楽しんでください！

▼吉住 芸人イチ小顔の先輩と番組をします。やったね！今まで井口さんは話しやすい先輩の1人でしたが、1対1で話すのは初めてで、初回の収録からお互いの知らなかった一面、共感する話、そして全く同意できない話など盛りだくさんでした。孤独な方もそうでない方も、ぜひ私たちと密談してる気持ちで楽しんでいただけたらと思います！