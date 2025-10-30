女性同士が集まると、会話が弾んで楽しそうに見えるけれど……実はマウントバトルが繰り広げられている!? 今回は全国のレディに「言われて心がチクりとしたマウント発言」を大調査！

独身・既婚・彼氏あり・彼氏なし……それぞれの立場から見た女性同士のリアルバトルをのぞいてみました。

独身女性の「自由マウント」

「私、誰にも縛られたくないから、一人がいいの」

「誰かと一緒に生活するのは無理なんだけれど…」

「旅行も仕事も全部自分のタイミングで行けるのは最高だよ」

このような発言は、“既婚、彼氏あり”への小さな反撃！ 一方で、「周りが結婚していて焦る……」という気持ちを隠していることも。

自由を満喫する独身女性の言葉は、既婚や彼氏あり女性にとっては、心にグサリと刺さることもあるようです。

既婚女性の「安定マウント」

「うちはもう落ち着いちゃっていて……」

「旦那が家事は全部やってくれるんだよね〜」

「結婚したら分かるって！」

このようなフレーズは、独身からすると“勝ち組マウント”のように思ってしまうことも。「私は独り身なのに……」と卑屈になってしまうことがあるそうです。

彼氏あり女性の「恋愛充実マウント」

「あ、彼氏が心配するから1本電話していい？」

「今日、残業だから彼に迎えにきてもらっちゃお」

「週末はデートでつぶれるから一人の時間がなくて〜」

幸せオーラ全開だけれど、「今だけだよ……」と冷ややかな意見も。彼氏なしの女性からすると、恋愛勝ち組マウントに思えてしまうのです。

彼氏なし女性の「自立マウント」

「男性に頼らなくても幸せだから」

「やりたいことがありすぎて一人の時間が大切！」

「彼氏いない時間も大事だよ〜」

「少し寂しい」気持ちもありつつ、それを見せないのがプライド!? 恋愛中の女性たちからは“強がり”と思われることも。

しかしながら、誰かに左右されず強く生きる姿勢は、今の時代を象徴する新しい幸せの形かもしれません。

どの立場にもそれぞれの幸せと悩みがあるもの。大切なのは「どの立場が上か」ではなく、「自分が心地いいと思える生き方を選ぶ」こと。マウントを取るのではなく、「お互い環境は違うけれど、それぞれ幸せだよね」と言える関係を作っていきたいですね。

書いたのは

出典: 美人百花.com

美泉菜月さん

恋愛心理士、恋愛アドバイザー、メンタル心理カウンセラー。年間1,000人以上の夫婦を円満に導く夫婦アドバイザーとしても活躍。