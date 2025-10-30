【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】皆さま最近ドナイ・デ・ンガナ？ ABCテレビPR部員のFUTUREです！先週に引き続き、関西発コントカルチャーを発信する激推し新番組「コント・デ・ンガナ」(全9回・毎週月曜深夜0時〜ABCテレビにて放送)の舞台裏をお届けするのですが…今回は豪華にレギュラーメンバーへのインタビューを敢行！先日の初回収録終わりほやほやのロングコートダディ、セルライトスパ、ニッポンの社長、蛙亭の8人にお話を伺いました。

Q.改めてすごいユニットですね…！このメンバーでコントをされてみていかがでしたか？

大須賀：半分以上想定外のことが起きてしまいまして…でもみんなうまくカバーしてくれて、台本よりもぐっと面白くなってるんじゃないかな。放送を期待しています！

辻：肥後さんが設定をつくってくれたコントがあるんですけど、その撮影中、肥後さんがずっと怒られてました。

肥後：テンション上がっちゃって間違えちゃって…。ただ、仕上がりがめちゃくちゃ楽しみです！

堂前：ほんとに準備期間は文化祭みたいな感じで。でも肥後とケツはほんまに文化祭みたいなミスをしてました。

中野：ネタづくりの段階からすごいスピードで出来上がっていて。コントはすごい数あったんですけど、ず〜っと楽しかったです。

イワクラ：ずっと一緒にやってみたかった先輩方と一緒にやらせてもらえて。普段どんだけ楽しくなかったんだと思いました…。

中野：びっくりした！蛙亭楽しかったの俺だけだったんや！

イワクラ：セッション度合が違いました、楽しさがね。みんないっぱいいるから、わ〜わ〜わ〜って。

ケツ：今回は初めて肥後さんのネタも採用されて…

兎：初めて…？この番組自体が初めてだからね。

ケツ：ああ、そうか。ごめんなさい。

兎：すみません、うちのAIが！

大須賀：AIでもせえへんミス！

兎：しかもすごい汗をかくAIで…。今日もケツの汗待ちが何回もあったから。

辻：そういう時は汗をドライヤーで乾かすっていうね。僕、こいつしか見たことないですよ！

大須賀：あとは、毎週ゲストの方が参加してくださっていて。僕たちには楽しかったと言ってくださってるんですけど、一応裏の声も聞いてもらっていいですか…？本当はどう思ってたか。かなり体を張っていただいたんで、本音をモニタリングしてほしい。僕は心配してます！

と心優しき大須賀さんは言ってくださったのですが、ゲストの方は皆さん、裏でも「楽しかったです。またやりたい！」とお話しされていました！ご安心を(笑い)！というよりもむしろ「芸人さんは本当にすごい」「助けられました」というお声が断トツで多かったです。

PR部員としてはたから見ていてもゲストの皆さんとまったく同じ感想で、一番ハードなのに、一番周囲を気遣って、現場を明るくしてくださる8人を、収録日の一晩で好きになってしまいました。次回収録後には大好きになっていることでしょう…この気持ち、トメラ・レ・ンガナ…。

そんな愛に溢れた「コント・デ・ンガナ」、次回放送は11月3日(月)！放送終了後にはTVerでもご覧になれます。そして、気になるゲストは明日朝解禁！ヒントは肉体美とダンスがズバ抜けているあのお方…こちらもぜひお楽しみに！

