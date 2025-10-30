コスメブランド「Lovisia」（ラヴィジア）が、人気キャラクターの「ちいかわ」とコラボレーションした新作のリップクリームと、マスコット付きのハンドクリームを、10月31日（金）からオンラインショップや全国のバラエティショップ、ちいかわらんど、ちいかわマーケットで発売する。

Lovisiaから新作『Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム』と『Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ』が登場

今回はミルクティーやフルーツの香りの「ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」全7種と、「ちいかわマスコットハンドクリーム」全7種がラインアップする。

ハートのオリジナルデザインが楽しめる「ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」（各858円）は、ちいかわ（ミルクティーの香り）、ハチワレ（ピーチの香り）、うさぎ（メロンの香り）、くりまんじゅう（グレープの香り）、モモンガ（ブルーベリーの香り）、ラッコ（ユズの香り）、シーサー（マンゴーの香り）の全7種類がお目見えする。

「Lovisia ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」（各858円）

くすみカラーを取り入れた「 Lovisちいかわリップクリーム ハートシリーズ」（各858円）は、オリジナル立体マスコット付きシリコンカバーがセットになっている。ちいかわ（ホワイトティーの香り）、ハチワレ（ピンクブーケの香り）、うさぎ（ホワイトリリーの香り）、くりまんじゅう（フローラルシャボンの香り）、モモンガ（サボンの香り）、ラッコ（キンモクセイの香り）、シーサー（ピオニーの香り）の全7種類が登場する。

「Lovisia ちいかわマスコットハンドクリーム」（1100円）

Lovisiaオンラインショップでコラボ商品を2500円以上購入すると、ちいかわがデザインされた「Lovisia限定ステッカー」がもらえる。

「Lovisia限定ステッカー」

Lovisiaの「ちいかわリップクリーム ハートシリーズ」と「ちいかわマスコットハンドクリーム」は、10月31日（金）の午前10時からLovisiaオンラインショップで発売。また同日から、ちいかわらんど、ちいかわマーケットと全国のバラエティショップで順次販売する。「Lovisia限定ステッカー」は1会計につき1個で、無くなり次第終了となる。価格は税込み。