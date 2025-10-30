ＢＴＳのＲＭが２９日、韓国・慶州（キョンジュ）で開かれたＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力） ＣＥＯサミットで、Ｋ−ＰＯＰアーティストとして初の基調演説を行い、音楽と文化、芸術について思いを伝えたと、現地メディアの国民日報などが報じた。

ＲＭは、英語で演説をしたと言い「Ｋ−ＰＯＰは単純な音楽ジャンルではなく、音楽・ダンス・パフォーマンス・ビジュアルスタイル・ミュージックビデオ・ ストーリーテリングコンテンツ・ソーシャルメディアなど、全過程を包括した『３６０度のトータルパッケージ』だ」と強調したという。

そして「Ｋ−ＰＯＰの成功は、特定文化の優越性から生じたものではない。韓国固有のアイデンディディーを守りながらも多様性を尊重し、世界の文化を広く受け入れたからだ。このような文化の境界が消え、さまざまな声が調和され、融合される時、創造的なエネルギーは爆発する」と説明したことを伝えた。

また「文化とは滞りなく流れ、どこかに伝わり、時には調和して融合し、Ｋ−ＰＯＰのように新たな価値を創造するものだと考えている」「文化の創造的な流れが、世界中のあらゆる場所で続くことを願っている。アジア・太平洋地域は、最もダイナミックな文化的多様性を持つ地域だ」と語ったとした。

イベントに出席した、世界の財界リーダーたちには「世界中のクリエーターが創造性を開花できるよう、経済的支援を。才能を発揮する機会の場を作ってほしい」と述べ「文化と芸術は、心を動かす最も強力な原動力であり、多様性と包容力を最も容易かつ、迅速に伝える媒介である」と訴えたと伝えた。

開会式には、所属事務所・ＨＹＢＥのバン・シヒョク会長とともに出席。バン会長はその後、会場に設けられたＨＹＢＥの広報ブースを視察したという。