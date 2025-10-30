お茶の風味とナッツの食感を楽しむ和風ナッツショコラ「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」新発売

名古屋の老舗茶屋「妙香園」から、香ばしいお茶の風味とナッツの食感が楽しめる新商品「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」が発売。

「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」は、高級ナッツとして知られるピーカンナッツを、クーベルチュールチョコレートで包み、ほうじ茶と抹茶の二つの味わいに仕上げた、贅沢な和風ナッツショコラです。

ピーカンナッツは、クルミよりも渋みが少なく、まろやかな味わいが特徴。油を使わず丁寧にローストすることで、軽やかで香ばしい食感を引き出しています。

フレーバーは、妙香園ならではの本格的な「ほうじ茶」と「抹茶」の二種類。

ちょこの実(ほうじ茶)

ほうじ茶は、看板商品ほうじ茶を贅沢に使用。香ばしいナッツとチョコレートの甘さに、深みのあるほうじ茶の風味が重なり、奥行きのある大人の味わいに仕上がっています。

ちょこの実(抹茶)

抹茶は、濃厚な旨みとふくよかな苦味をそのままチョコレートに練り込み、コク深く上品な和の甘さを引き立てます。

「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」は、2025年11月1日(土)より妙香園の店舗及び妙香園オンラインショップで発売。価格は各864円(税込)です。

ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)