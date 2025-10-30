坂の多い街・神戸。歩くたびに新しい景色や物語に出会える坂道は、この街ならではの魅力です。そんな神戸の坂をアイドルと一緒に歩きながら紹介していく連載「神戸スキップ坂」がスタートします！ 記念すべき第1回は、神戸市長田区にある「恋訪坂（こいのおとずれざか）」。“恋が叶うハート”が隠れているというこの坂を、神戸発アイドルグループ「グットクルー」の天羽さらさんと一緒に散策してきました。

見晴らし抜群な恋訪坂に到着！

舞台は、神戸市立長田小学校のすぐ目の前。付近を流れる湊川にかかる第二宮川橋まで約100メートルほどの下り坂が続き、そこからまた折り返して上り坂へ。清々しいほど一直線の坂道で、見晴らしの良さが印象的です。



「ここを毎日登下校する小学生は大変そう！」と天羽さんも思わず笑顔に。

「長崎からアイドルのために関西に出てきた時は坂のように急な選択でした！」と話す天羽さん。

長崎県出身の天羽さん。「長崎も坂が多くて、毎朝ランドセルを背負ってすごい勾配の坂をいくつも登って登校してました！」と、坂道には自信満々。

ちなみに神戸市の平均傾斜は4.4度。これは全国平均の約10倍なんです！ 傾きを測る器具「スラント」で測ってみたところ、恋訪坂の勾配は11度でした。



「長崎にも負けてませんね！」と話しながら、天羽さんは元気に坂を登っていきます。

ハートマーク近くの勾配は11度！

この坂をよく見ると、地面には丸い模様が無数に彫られています。これは勾配の強い坂道でもすべらないようにするための“すべり止め”なんですが、その中にひとつだけ、ハートマークが隠されているんです！

「見つけたらちょっとハッピーな気持ちになれますね！」と話す天羽さん。

近くの住民によると、「カップルでハートを跨いで手をつなぐと、ずっと一緒にいられる」という噂も。小さな遊び心が生んだ、街のプチパワースポットです。

坂の名前「恋訪坂（こいのおとずれざか）」は、兵庫県立兵庫高校の生徒が行った「長田坂総選挙」で名付けられたもの。“恋が訪れる”というロマンチックな願いが込められています。

坂の楽しみ方を尋ねると、「音楽を聞きながらお散歩したいです！」と話す天羽さん。

「長崎も坂が多いので、神戸の坂を見ると長崎を思い出します！ 海も山も近くて、町の雰囲気もどこか似ている気がしました」



坂を歩きながら懐かしそうに語る、天羽さん。“恋が訪れる坂”で見つけたハートが、彼女の故郷の記憶とも重なりました。

恋訪坂は、日常の中に小さなときめきを見つけられる場所。恋愛運を上げたい人も、景色を楽しみたい人も、ぜひ訪れてみてください。きっと、ハートを見つけた瞬間にあなたの心にも“恋”が訪れるはず。

「ハートマークがやっぱり一番のお気に入りポイントです！」と話す天羽さん。

◆恋訪坂（こいのおとずれざか）

兵庫県神戸市長田区西山町2丁目5



出演：天羽さら（グットクルー）

撮影：前川元（STUDIO221B）

文：青島ほなみ（神戸市坂アンバサダー）