¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¦ÈÓÌîÍºµ®¤¬àÊªÁûáÍ½¹ð¡Ö¥¢¥á¥Õ¥È¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ª¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Ë£Ï¡½£Ä¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÀï¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¸ø³«Ä´°õ¼°¤¬£³£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼ÔÁÈ¡Ö£Ô£è£å¡¡£Á£ð£å£ø¡×¤ÎÈÓÌîÍºµ®¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥Ù¥ë¥ÈËÉ±Ò¤ÈÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÇË²õ¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Á£Ï¡õ£Ë£Á£Î£Ï£Î¡¢¶¶ËÜÀé¹É¡õÍ¥±§¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¡×¤È¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë£³£×£Á£Ù¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÈÓÌî¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇ¼Ã«¹¬ÃË¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÎÉÔºß¤¬¤Ê¤¼¤«²æËý¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÓÌî¤ÏµÒÀÊ¤ËÍðÆþ¤·¡¢Àé¹É¤Ï¤É¤³¤À¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¶¶ËÜ¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¡£Â¾¤Î£³¿Í¤ÎÀâÆÀ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢½Â¡¹Ç¼ÆÀ¤·²ñ¸«¤ËÌá¤Ã¤¿¡£ÈÓÌî¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¡Ø£Ô£è£å¡¡£Á£ð£å£ø¡Ù¤¬¤³¤Î¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤òº£Ç¯ËÉ±Ò¤·¤Æ¤¤¿¤è¡£¤À¤«¤é²¶¤é¤Ï¥Ø¥Ó¡¼µé¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÎ¾¹ñ¤Ç¸«¤»¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÍÉ¤é¤·¤Æ¡¢·úÊª¤´¤È¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤È¸ý³Ñ¤ËË¢¤òÈô¤Ð¤¹Àª¤¤¤ÇÊªÁû¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÌî¤Ï£¹·î¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Ø¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¥Î¥¸¥ÞÁêÌÏ¸¶¥é¥¤¥º¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¥¢¥á¥Õ¥ÈàÆóÅáÎ®¥ì¥¹¥é¡¼á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î²¦ºÂÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¥¢¥á¥Õ¥È¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£