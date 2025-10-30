今買って長く使える！【グローバルワーク】体型カバーも叶う！「キャメル色シャツ」

秋が深まり、そろそろ冬を見据えた洋服選びを始めたいところ。今買うなら、冬まで使えるシャツが正解かも。そこで今回紹介するのは、コーデュロイ素材で季節感のある【グローバルワーク】のキャメル色シャツです。一枚着としても羽織りとしても着られて、秋冬の1軍として活躍してくれそうです。

こなれ感のあるオーバーサイズシルエットで体型カバー

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\4,990（税込）

たっぷりとゆとりのあるオーバーサイズシルエットのシャツ。公式サイトには「体型カバーも叶います」とあり、気になる腰まわりをさり気なくカバーできそう。コーデュロイ素材と秋冬らしいキャメル色が、カジュアルながらも上品なムードを演出。1枚で着たりTシャツやワンピースに重ねたり、さまざまな着こなしを楽しめます。

デニムサロペットと合わせて大人可愛く

トレンド継続中のデニムを使用したサロペットに、コーデュロイシャツを肩掛けすれば、一気に秋冬ムードにシフト。シャツは腰巻きやたすき掛けなどにもアレンジでき、コーデのマンネリ打破にもなりそう。上品なアクセで女性らしさをプラスするのも垢抜けのポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M