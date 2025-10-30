「今日好き」参加JK、モノトーンコーデで美脚＆ウエスト披露「大人っぽい」「美しすぎて2度見」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が10月30日、自身のInstagramを更新。モノトーンコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加JK「スタイル抜群」美脚際立つミニスカ姿
佐藤は「服の色、モノトーン多めこのセットアップ実際に見るとキラキラしてて可愛すぎるの」とつづり、テラスで笑顔をカメラに向けている写真を投稿。ブラックのジャケットとミニスカートのセットアップにホワイトのショートトップスを合わせて、美しいウエストラインとスラリと伸びる脚を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「脚が綺麗すぎる」「美しすぎて2度見した」「おしゃれ上級者」「大人っぽい」「かっこ可愛い」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
◆佐藤芹菜、モノトーンコーデで美脚＆ウエスト披露
◆佐藤芹菜の投稿に反響
