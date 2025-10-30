前田敦子が恋リア初MC挑戦！ 悩めるカップルたちが禁断の‟公認”浮気生活を通じ、迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』2025年11月9日（日）夜9時より放送決定