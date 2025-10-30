「今日好き」倉八音羽、ヒョウ柄キャミ姿で素肌輝く「スタイル抜群」「攻めてる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた倉八音羽が10月30日、自身のInstagramを更新。ヒョウ柄のキャミソール姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「攻めてる」大胆肌見せコーデ
倉八は「A great day」とつづり、29日に行われたDJ CHARI＆DJ TATSUKIによるライブ「THE ONE」（日本武道館）を訪れた際の写真を投稿。ヒョウ柄のキャミソールにリボンヘアバンド、レザースカートを合わせたコーディネートでピースポーズをしている写真を公開し、引き締まった肩と腕のラインを披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気がカッコいい」「攻めてるコーデ」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」18歳ギャルJK「攻めてる」大胆肌見せコーデ
◆倉八音羽、キャミソール姿を披露
倉八は「A great day」とつづり、29日に行われたDJ CHARI＆DJ TATSUKIによるライブ「THE ONE」（日本武道館）を訪れた際の写真を投稿。ヒョウ柄のキャミソールにリボンヘアバンド、レザースカートを合わせたコーディネートでピースポーズをしている写真を公開し、引き締まった肩と腕のラインを披露している。
◆倉八音羽の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「雰囲気がカッコいい」「攻めてるコーデ」「美しすぎる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。倉八は「プサン編」からの継続で「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】