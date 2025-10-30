早瀬ノエル（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/30】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが25日、自身のInstagramストーリーズを更新。人気女優との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆早瀬ノエル、人気女優との2ショット公開


早瀬は「仲良くなった〜」のコメントとともに、女優の吉柳咲良との2ショットを公開。吉柳は早瀬の投稿を引用したストーリーズを更新し、「意外な共通点を見つけてめちゃくちゃわらいました」と反応している。

◆早瀬ノエルの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「意外な組み合わせ」「美人同士で尊い」「眼福」「共通点ってなんだろう」「どういう繋がりか気になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

