「テスト何点だった？」「あら、うちの子の方が優秀ね♡」成績マウントママを退場させた『先生の一言』

今回は、筆者の知人Kさんの体験したお話です。子どもの授業参観で、ある保護者が唐突に放った言葉がその場を凍りつかせました。それは、わざわざ人前で子どもの成績を自慢するどころか、相手の子どもを下げるような言葉でした。周囲の保護者がモヤモヤする中、担任の先生の一言が空気を変えました。

ある保護者がいきなりの成績マウンティング

担任の先生のその言葉は、周囲の保護者の緊張やモヤモヤを一気に解いたのでした。あれだけ成績マウンティングしていた保護者も居心地の悪さからか、足早に立ち去っていきました。このことから、本当に大切なのはその子なりの努力や成長を見守る視点なのだと気づいたのでした。

【体験者：40代・女性パート主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

