アリアナ・グランデが『ウィキッド』エラに別れ 金髪からブラウンに
人気ブロードウェーミュージカルを映画化した『ウィキッド』でグリンダを演じ、アカデミー賞に初ノミネートされるなど、注目を集めたアリアナ・グランデが、3年に渡って関わった同作に別れを告げたようだ。
【写真】金髪だった時のアリアナ
アリアナは現地時間10月29日朝にインスタグラムを更新し、「私に会えて嬉しいでしょう」とキャプションを付けてミラーセルフィーを公開。『ウィキッド』のためにブロンドにしていた髪を、ブラウンに染め直した姿を披露した。
変身したアリアナの姿に、投稿から1日足らずで432万超のいいね！ が付けられ、「歴史書に新たな瞬間が刻まれた」「ゴージャス」「最高にキュート」「ブルネットが戻ってきた」「心の準備が出来ていなかったけど最高」「この美しい女性は誰？」などとコメントが。久しぶりのブルネットに、ファンからも大歓迎を受けたようだ。
アリアナは、アメリカで2021年11月に公開された『ウィキッド ふたりの魔女』の撮影がスタートして以来、明るいブロンドを維持しており、同作のプロモーション中には、グリンダを思わせる装いで統一するメソッドドレッシングを披露していた。続く『ウィキッド 永遠の約束』はアメリカで11月21日、日本では2026年3月に公開される予定だが、今回のプロモーションツアーでは、一味違うアリアナの姿を見る事になりそうだ。
引用：「Ariana Grande」インスタグラム（＠arianagrande）
