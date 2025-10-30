櫻坂46、国立競技場で5周年ライブ開催決定 ファン驚き「すごすぎる」「鳥肌立った」
櫻坂46が、「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を2026年の4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催することが決定した。
【写真】最新シングル「Unhappy birthday構文」をリリースした櫻坂46
これは、29日の20時から櫻坂46Official YouTube Channelにて生配信された、13thシングル「Unhappy birthday構文」リリース記念スペシャル番組において、サプライズ発表されたもの。
「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」は、今年8月24日にツアーファイナルを迎えた「5th TOUR 2025 “Addiction”」の終演後に会場内ビジョンで放映されたVTRによって、その開催自体は発表されていた。
しかし、日時や会場などの詳細についてはまだ解禁されていなかったため、驚きの発表となった。ファンからは「すごすぎる」「鳥肌立った」「おめでとう」「絶対に行きたい」「本当に楽しみにしています」と驚きと祝福の声が続出している。
櫻坂46 「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」
開催日：2026年4月11日（土）・12日（日）
会場：MUFGスタジアム（国立競技場）
