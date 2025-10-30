ÂçÀ»Æ²¥Ó¥åー¤ÈÀ¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¡ª¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¤¬¿À¥¢¥×¥Ç11/15～
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤È¤á
①ÂçÀ»Æ²¤òË¾¤à¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¦Ìë¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥£ー
②À¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¡ß¥á¥¤¥óÎÁÍý¤ÎìÔÂô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
③¸ÂÄê2ÀÊ¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë±é½ÐÉÕ¤¥×¥é¥ó¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿
ÂçÀ»Æ²¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éìÔÂô¤ÊÌë¤ò
¤¢¤ª¤Ê¤ßÀþ¤µ¤µ¤·¤Þ¥é¥¤¥Ö±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ3Ê¬¤Û¤É¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¡Ø¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¡Ù¤Ë¡¢Ìë¤òÍ¥²í¤Ë²á¤´¤¹¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÖSTRINGS ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¡×¤¬11·î15Æü(ÅÚ)¤è¤êÅÐ¾ì¡£
1Ì¾6,522±ß～¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢À¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤ò»È¤Ã¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¤ä¥á¥¤¥óÎÁÍý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÌë¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£
¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÂçÀ»Æ²¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤òËº¤ì¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
Ìë¤òÌ£¤ï¤¦¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Î¿·Äó°Æ
19À¤µª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÍ¼¿©¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¡×¡£
¤½¤ÎÊ¸²½¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¹ÈÃã¤ä¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¦¥Ç¥£¥Êー´¶³Ð¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¡ÖSTRINGS ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¡×¡£
¡Ø¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë Ì¾¸Å²°¡Ù¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçÀ»Æ²¤òË¾¤à¥é¥¦¥ó¥¸¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ëßê¤á¤¯¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
À¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤¬ºÌ¤ë
8¼ï¤ÎÆÃÀ½¥»¥¤¥Ü¥êー
¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢5ÃÊ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊÂ¤Ö¹ë²Ú¤Ê¥»¥¤¥Ü¥êー¡£
¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦À¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤òÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÊËÆî¿Í»²¤Î¥àー¥¹¤È¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì¤ËìÔÂô¤Ê±ÀÃ°(¤¦¤Ë)¤ò¤Î¤»¤¿¥ô¥§¥êー¥Ì¡£
ÃÝÃºÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥óÊ´¤ÇÍÈ¤²¤¿¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥ê¥¾¥Ã¥È¥¯¥í¥±¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
2ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¥Á¥§¥êー¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ»ÅÎ©¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥µー¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¤Ë¥ª¥·¥§¥È¥é¥¥ã¥Ó¥¢¤òÅº¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê¥íー¥ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤â¶Ë¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ºÌ¤êË¤«¤ÊÁ°ºÚ¤«¤é¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç
¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à½©¤ÎÌë¤ò¡ª
3ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢³¤Ï·¥Þ¥ê¥Í¤È¥«¥é¥Õ¥ë¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥êー¥Ö¤Î¥¿¥×¥Êー¥É¥½ー¥¹¤ä¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥×¥Á¥Á¥å¥í¥¹ ±ö¥ì¥â¥ó¥¯¥êー¥à¡£
4ÃÊÌÜ¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¥¹¥¤ー¥Ä2¼ï¤È¥Õ¥ëー¥ÄÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡£
5ÃÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥¿¥óÉ÷¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥µ¥ó¥É¤ä¥Ñ¥ë¥á¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥¸¥ãー¥Î¤Î¥µ¥Ö¥ì¤Ê¤É¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤ëµ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤âÅÐ¾ì¡£Á°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¡¢¸Þ´¶¤ò¥Õ¥ë¤Ë»É·ã¤¹¤ë¥á¥Ë¥åー¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Ï
µíæúÆù¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß ¥«¥·¥¹É÷Ì£
¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤ÏÊÌ»®¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿µíæúÆù¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß ¥«¥·¥¹É÷Ì£¡£
Ç»¸ü¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£Ìë¤Î¤´Ë«Èþ¥Ç¥£¥Êー¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¡£
¹ÈÃã¤â¥ï¥¤¥ó¤â¼«Í³¤Ë¹¥¤¤Ê¤À¤±
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¹ÈÃã¡¢¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£ー¤Ê¤É¿ô¼ïÎà¤¬¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å ¥Õ¥ìー¥ë¡×¤Î¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¤ÎÍ¾±¤¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¥á¥Ë¥åー¤â¤¢¤ê¡¢½÷»Ò²ñ¤äµÇ°Æü¥Ç¥£¥Êー¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¸ÂÄê¥×¥é¥ó
¥¥ã¥ó¥É¥ë¥·ー¥È¥×¥é¥ó¤â¡ª
Ìë¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÀ»Æ²Â¦¡¦ÁëºÝ³ÎÌó¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥·ー¥È¥×¥é¥ó¡×¡£
¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥É¥ë¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿ÀÊ¤«¤é¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÂçÀ»Æ²¤ò´Ö¶á¤ËÄ¯¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥é¥ó¤ÏÍ×Í½Ìó¤Ç1Æü2ÀÊ¸ÂÄê¤È¤¤¤¦Ä¶¥ì¥¢¥·ー¥È¡£
ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾Ê¿Æü8,696±ß～(ÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15¡óÊÌ)¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎµÇ°Æü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥·ー¥ó¤ò±é½Ð¤È¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é¤¹¤°¡ª
Ìë¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹
²ñ¾ì¤ÏÌ¾¸Å²°±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¡Ù1³¬¤Î¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11»þ～21»þ30Ê¬(LO20»þ)¤Ç¡ÖSTRINGS ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¡×¤ÎÄó¶¡¤Ï17»þ～¡£
ÂçÀ»Æ²¤òË¾¤à¶õ´Ö¤Ï¡¢Ãë´Ö¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Æ³«ÊüÅª¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ª
Í½Ìó¾ðÊó¤Þ¤È¤á
¡ü¥Æ¥£ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó
Ê¿Æü6,522±ß～/ÅÚÆü½Ë6,957±ß～
¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥óÉÕ¤¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¥Õ¥íー¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ÍÊ¿Æü¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢ÍµÙÆü¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ü¥¥ã¥ó¥É¥ë¥·ー¥È¥×¥é¥ó
Ê¿Æü8,696±ß～/ÅÚÆü½Ë9,131±ß～¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
¡ÚTEL¡Û
052-589-0787(¥ì¥¹¥È¥é¥óÂåÉ½)
STRINGS ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¤Ç
Ì¾¸Å²°¤ÎÌë¤¬¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ë¡¢¥Ç¥£¥Êー¤ÎËþÂ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡ÖSTRINGS ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£ー¡×¡£
»Å»öµ¢¤ê¤äµÙÆü¤ÎÌë¤Ë¡¢ßê¤á¤¯ÂçÀ»Æ²¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡ª
ÈóÆü¾ï¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇÌ£¤ï¤¦ìÔÂô¤Ê¿©¤È¶õ´ÖÂÎ¸³¤ò¡¢¤³¤ÎÅß¤Î¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ë¤¼¤Ò¡ª
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥Ë¥åー¥èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-7¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-589-0787(¼õÉÕ10:00～21:00)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～21:30(LO20:00)
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.strings-group.jp/nagoya/