『匿名の恋人たち』小栗旬＆ハン・ヒョジュ＆赤西仁＆中村ゆりのオフショット大放出！
小栗旬が主演を務め、ハン・ヒョジュがヒロインを演じるNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』より、初公開オフショット9点が一挙到着した。
【写真】赤西仁、キュートなハン・ヒョジュの姿も 『匿名の恋人たち』オフショット（9点）
本作は、“人に触れられない”大手製菓メーカーの御曹司・壮亮（小栗旬）と、天才ショコラティエでありながら“人の目が見られない”視線恐怖症のハナ（ハン・ヒョジュ）、壮亮の親友で不眠症を抱えるジャズバーのオーナー・寛（赤西仁）、壮亮とハナのカウンセラー・アイリーン（中村ゆり）の、不器用でピュアな大人たちが一生懸命に恋に向き合う姿を描くロマンティックコメディー。
解禁となった初公開オフショットには、小栗旬とハン・ヒョジュの満面の笑みが印象的なクランクアップ時の姿や、そんな2人がそのままドラマから飛び出したかのように寄り添い合うカット、はたまた“推しうちわ”に囲まれご満悦の表情を見せる小栗など、2人の自然体な姿が収められている。
さらに、主人公カップルと四角関係を織りなす、赤西仁と中村ゆりの仲むつまじいカップルオフショットも。
30‐40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した本作。同世代4人のケミストリーに注目だ。
配信から約2週間が経った今、日本、韓国はじめとするアジア圏、南米、中東を中心に週間TOP10入りする国・地域は31ヵ国へと拡大。Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）では先週の6位から3位（10月29日現在）に上昇するなど、世界各国に徐々に広がっている。
そんな中、LE SSERAFIMのKIM CHAEWONが日本語カバーに挑戦している、本作の主題歌「告白 （Confession） ［Japanese Version］」が、Spotifyの「バイラルトップ50‐日本」で1位を記録した（10月28日時点)。
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』は世界独占配信中。
