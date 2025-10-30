MAZZEL・NAOYA＆龍宮城・冨田侑暉W主演ドラマ『セラピーゲーム』舞台化決定！ 第2話場面写真も公開
音楽グループ・MAZZELのNAOYAと龍宮城の冨田侑暉がダブル主演する10月29日スタートのドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ／毎週水曜24時59分）のキャストが出演し、同作が舞台化されることが決定。併せて、11月5日放送の第2話の場面写真も公開された。
【写真】静真（冨田侑暉）が湊（NAOYA）を遊園地デートに誘う ドラマ『セラピーゲーム』第2話場面写真ギャラリー
本作は、シリーズ累計130万部突破、BLアワード・シリーズ部門4年受賞の日ノ原巡による同名漫画をドラマ化。獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生×恋に臆病なツンデレフォトグラファー、賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は？
衝撃のベッドシーンからのスタートが話題となった本作。そんな1話の余韻が残るなか、ドラマキャストが続投する舞台『セラピーゲーム』が、2026年1月16〜25日に東京・日本青年館にて上演されることが発表された。
舞台化にあたっては、ドラマで湊役を演じるNAOYA、静真役を演じる冨田侑暉、さらに樹役の佐藤瑠雅、翔平役のHAYATOが続投出演。ドラマ最終話から約1ヵ月後に、ドラマで見ていた世界を劇場で体感できる。
舞台版では、原作の持つ繊細な世界観を、美しい楽曲や映像演出、パフォーマンスなど、演劇ならではの表現を交えて創りあげる。
さらに、ドラマとは少し違ったストーリー展開や日替わりシーンなどもあり、ドラマと舞台を合わせて観ることで、「セラピーゲーム」の世界観をより奥深く楽しめる。
脚本は『刃牙 THE GRAPPLER STAGE』『前田慶次かぶき旅 STAGE＆LIVE』、『舞台ハイスクール！奇面組』などを手掛け、巧みな構成に定評のある田中大祐、演出は『reading live Story of Aesops』『サイレントヴォイス』『Tokyo Kaidan Collection 牡丹灯籠』などを手掛け、耽美的な世界観と美しい演出を得意とする相原雪月花が務める。
FC先行は本日より申込開始。
舞台化に寄せて、原作 日ノ原巡のコメントも到着。「セラピーゲームが舞台化…！ 正直今日までずっと半信半疑だったんですが、どうやら本当に実現するようで…改めて震えています。ドラマが終わって寂しくなっても、今度は舞台の上で湊＆静真そして翔平＆樹をはじめとしたサブキャラクター達に会えるなんて、とても贅沢で嬉しいことです。ありがたいです」と感謝の言葉を。
そして「紙や映像の世界とは異なり、生身の役者さんが目の前で創り上げていく舞台『セラピーゲーム』の世界は、一公演一公演が特別なものになると思います。観客の皆さんも一体となって楽しんでくださる素敵な舞台になれば嬉しいなと願っています！」と言葉を寄せた。
ドラマ『セラピーゲーム』は、日本テレビにて毎週水曜24時59分放送（第2話は11月5日25時04分放送）。舞台『セラピーゲーム』は、東京・日本青年館にて2026年1月16〜25日上演。
【写真】静真（冨田侑暉）が湊（NAOYA）を遊園地デートに誘う ドラマ『セラピーゲーム』第2話場面写真ギャラリー
本作は、シリーズ累計130万部突破、BLアワード・シリーズ部門4年受賞の日ノ原巡による同名漫画をドラマ化。獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生×恋に臆病なツンデレフォトグラファー、賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は？
舞台化にあたっては、ドラマで湊役を演じるNAOYA、静真役を演じる冨田侑暉、さらに樹役の佐藤瑠雅、翔平役のHAYATOが続投出演。ドラマ最終話から約1ヵ月後に、ドラマで見ていた世界を劇場で体感できる。
舞台版では、原作の持つ繊細な世界観を、美しい楽曲や映像演出、パフォーマンスなど、演劇ならではの表現を交えて創りあげる。
さらに、ドラマとは少し違ったストーリー展開や日替わりシーンなどもあり、ドラマと舞台を合わせて観ることで、「セラピーゲーム」の世界観をより奥深く楽しめる。
脚本は『刃牙 THE GRAPPLER STAGE』『前田慶次かぶき旅 STAGE＆LIVE』、『舞台ハイスクール！奇面組』などを手掛け、巧みな構成に定評のある田中大祐、演出は『reading live Story of Aesops』『サイレントヴォイス』『Tokyo Kaidan Collection 牡丹灯籠』などを手掛け、耽美的な世界観と美しい演出を得意とする相原雪月花が務める。
FC先行は本日より申込開始。
舞台化に寄せて、原作 日ノ原巡のコメントも到着。「セラピーゲームが舞台化…！ 正直今日までずっと半信半疑だったんですが、どうやら本当に実現するようで…改めて震えています。ドラマが終わって寂しくなっても、今度は舞台の上で湊＆静真そして翔平＆樹をはじめとしたサブキャラクター達に会えるなんて、とても贅沢で嬉しいことです。ありがたいです」と感謝の言葉を。
そして「紙や映像の世界とは異なり、生身の役者さんが目の前で創り上げていく舞台『セラピーゲーム』の世界は、一公演一公演が特別なものになると思います。観客の皆さんも一体となって楽しんでくださる素敵な舞台になれば嬉しいなと願っています！」と言葉を寄せた。
ドラマ『セラピーゲーム』は、日本テレビにて毎週水曜24時59分放送（第2話は11月5日25時04分放送）。舞台『セラピーゲーム』は、東京・日本青年館にて2026年1月16〜25日上演。