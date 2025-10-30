テレビ東京は３０日、東京・六本木の同局で定例社長会見を行い、料理家・栗原心平氏を起用した新料理番組「ぺこもぐキッチン」（日曜・前１１時）について言及した。

同番組は、栗原氏と元ＴＯＫＩＯ・国分太一が出演していた同局系「男子ごはん」の終了に伴い、２６日からスタート。初回は栗原氏がゲストに人気子役・永尾柚乃を迎え、スペシャルカレー作りに挑戦した。同局の吉次弘志社長は、この日の会見で同番組について「看板番組になってほしい。栗原さんの作る料理は個人的にもおいしそうだなと思って見ています。これからもオリジナリティーある料理を繰り出してほしいですし、願わくば視聴率も上がっていってほしい」と期待を込めた。

また、国分は２３日に「コンプライアンス上の問題行為」を理由に、自身を番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた。これに関し、吉次社長は「日テレさんと国分さんとの間に何があったか分からない。『男子ごはん』に関して言えば、国分さんが無期限活動休止を発表したので、物理的に番組が継続できず、終了せざるを得なかった」と改めて説明した。