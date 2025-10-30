北米で人気の「ウィルダネス」が日本初上陸！

スバルは2025年10月30日、クロスオーバーSUV「クロストレック」に特別仕様車「ウィルダネス エディション」を追加すると発表しました。

【ついに日本に来た！】これがスバルの新「オフロードSUV」です（写真）

クロストレックのウィルダネス エディションは、スバルが北米で展開しているアウトドア志向のグレード「ウィルダネス」シリーズを、日本市場向けに仕立てた第1弾のモデルとなります。ウィルダネスはクロストレックの「ツーリング」「リミテッド」の2グレードに用意されます。

国内仕様のウィルダネスには北米モデルと同様に、オフロードモデル的なタフさを強調した専用アイテムを装備します。まず、ドアミラーカバーやドアアンダーガーニッシュ、カーゴステップパネルなどは、傷がつきにくい「Deco-Boco Black（デコボコ・ブラック）」という塗装で仕上げられています。

また、フロントノーズ前端やボンネットにはツヤ消しブラックのガーニッシュを装着するほか、前後輪のホイールハウスには専用のマッドフラップを装備。さらに純正タイヤとして、トーヨータイヤのオン・オフ兼用オールテレーン銘柄「オープンカントリー A/T III」を採用しました。

クロストレックのウィルダネス エディションは、2グレード合わせて500台の限定販売となります。価格は税込みで405万5920円〜409万9920円。抽選申込期間は、2025年10月30日〜11月30日の予定です。

ちなみに、東京ビッグサイトで11月9日まで開催中のジャパンモビリティーショー2025でスバルは、北米で販売されている「アウトバック」と「フォレスター」のウィルダネスエディションを出展しています。