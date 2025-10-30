好きなモノを好きなだけ食べられると老若男女を問わず人気の“食べ放題”ですが、それが今、常識を覆す進化を遂げているのです。



静岡市内のしゃぶしゃぶ食べ放題の人気店では、絶品の小籠包や新鮮野菜などが食べ放題で何と破格の1209円！この衝撃すぎるコスパの秘密とは？



（客）

「すごく食べやすいのでいつもここに来ちゃいます」



（客）

「お野菜も選べるので手頃だなと思います」



さらに、水産会社が営むすし店では、板前が握る超～本格的なすしが衝撃の2500円で食べ放題。驚きの演出まで登場しお客さんも大喜び。





（客）「もう信じられないです」（客）「めちゃくちゃおいしいです。マグロも中トロですし」「every.Life」は、常識を覆す満足度が半端ない驚きの食べ放題を大調査。安くておいしいその秘密に迫ります。静岡市の中心部にある「静岡パルコ」。その2階にあるのが「一人鍋しゃぶしゃぶすうぷ」おしゃれで開放的な店内で絶品の「しゃぶしゃぶ」と「台湾飲茶」の食べ放題が楽しめる人気店です。実はこちらの店、ファミリーレストランの「すかいらーくグループ」ですが、全国に1店舗しかない静岡オンリーのブランドなのです。その特徴は…？（一人鍋しゃぶしゃぶすうぷ 谷貝 悠太さん）「お客様一人一人にお鍋をご用意しておりますので、お好きな食べ方、アレンジの仕方で、周りを気にせず召し上がれるのが特徴だと思っております」自分専用の鍋で、自分だけの味が楽しめるこちらの店には、常識を覆す“食べ放題メニュー”が。（一人鍋しゃぶしゃぶすうぷ 谷貝 悠太さん）「小籠包をはじめとした点心4種とお野菜が食べ放題で、お一人様、1209円でご用意しております。」平日ランチ限定で「台湾飲茶」4種と野菜の「しゃぶしゃぶ」などが食べ放題で何と破格の1209円。肉はありませんが、飲茶のクオリティが高く中でも1番人気は…。（一人鍋しゃぶしゃぶすうぷ 谷貝 悠太さん）「台湾小籠包になっております。こちら皮がもちもちっとしておりまして、中をかんでいただきますと、シューシーなスープがあふれ出てくるような小籠包になっております」小籠包の他にも、焼売やピリ辛の赤餃子、さらに肉まんと4種類が食べ放題。これらは全てオーダーを受けてから蒸し始めるので、常にアツアツの状態でいただけます。さらに、野菜しゃぶしゃぶはカボチャやキノコなど13種類の新鮮野菜から選べてそれを、かつお節の黄金だしに浸していただきます。またポン酢はもちろん、マーラ―ダレや、もみじおろしなど、10種類ものたれや薬味が用意され、アレンジ次第でその味は無限大に。これだけでも十分ですが、常識を超える食べ放題は最後にもうれしいサービスが。（一人鍋しゃぶしゃぶすうぷ 谷貝 悠太さん）「最後のしめにはなるんですけど、らーめんだったり、フォーだったりリゾットなどを作っても召し上がれる魅力的な商品になっております」これで足りない人にはカレーも食べ放題であります。お客さんの感想は？（客）「野菜がおいしいです」（客）「お野菜がけっこう食べられるので、子供たちも好きなもの自分で入れられるので気に入ってます」（客）「すごくリーズナブルだし、お肉が無くても点心だけでもとても楽しめる感じでいいなと思います」時間は65分で、ランチなら十分楽しめます。ヘルシーで心も体も温まるコスパ最高の食べ放題。この冬おすすめです。続いては、静岡市清水区の「エスパルスドリームプラザ」の2階にある「大漁市場」。座席数は110席と、とっても広い店内で、駿河湾の新鮮な海の幸を使ったメニューが、安くておいしいと人気の店です。実は、ここにも常識を覆す驚きの食べ放題があるんです。（大漁市場 洞江 典征 社長）「当店では土日祝日の限定でランチタイムにお寿司のバイキングを食べ放題ですね、やっております」これらがそのお寿司バイキング。カウンターにズラリと並んだ美しい寿司は、にぎりに軍艦、巻物まで、その数何と35種類。しかも、全て板前さんが握る本格的なすしで、それが食べ放題なのです。しかし、なぜそんなに安く提供できるのでしょうか？（大漁市場 洞江 典征 社長）「当社は静岡の水産卸をやっておりますので、その直営店ということで、自分たちにできること、利点を生かせるものでやろうと。おいしい魚を安くね」寿しネタは社長が自ら市場で厳選。自慢のマグロの赤身はもちろん、何と中トロまでも食べ放題。また、旨味が熟成したまぐろの一夜漬けは数量限定で登場します。さらに、桜えびや生シラスもあり、とても食べ放題とは思えない衝撃のラインナップです。これだけの品揃えの土日祝日ランチ限定のバイキングが50分でなんと2500円とこれまた衝撃の価格！この破格の本格寿司を求めて、開店前にはすでにこの行列。そして中に入れば、皆さんトング片手に好きな寿司を取り放題。少なくなるとすぐに握って補充されるのでいつでも出来立てが味わえるんです。（客）Q.どちらから？「名古屋です」Q.ここに？「そうです。ここに来るために。マグロも中トロですし。新鮮なのでメチャおいしいです」（客）「もう信じられない」（客）「全制覇して、おかわり行きます」実は、「大漁市場」の人気の秘密は安くておいしいだけではないんです。（客）「サーモンお願いします」（店員）「マヨネーズ好きの人にはマヨチーズもできる…」（客）「あっ、食べたいです」サーモンにマヨネーズとチーズをかけると…何とお客さんの目の前で豪快に炙り寿司に。実はこちらでは、好きな寿司ネタを炙りにしてもらうことができ、最高の味変と大好評。（客）「チーズも好きなので、食べるのが楽しみです」他にも、子どもたち向けに好きなネタを使って手巻きずしにしてくれるサービスも人気。しかし、なぜここまでサービス満点なのでしょうか？（大漁市場 洞江 典征 社長）「飲食店にはエンターテイメント性が必要だという考え方なんですよ。目の前で作っていく臨場感と、炎を使った演出というところ。お客さんの前でガーと炙ってより多くの方にもっと楽しんでもらいたいとそういうふうには考えておりますけど」さらに、寿司の他にも、唐揚げや漬物、おひたしなども食べ放題。常識を覆すお得な食べ放題！食欲の秋を満喫してみてはいかがですか？