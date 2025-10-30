FedEx¤ÏÂç²ñ½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼·óÇ¤¤Î¥¨¡¼¥¹¶â°æµ®Ç·¤ÏÊ³Æ®¼Â¤é¤º²ù¤·ÎÞ
¡¡¡þÂè50²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ1²óÀï¡¡NTTÀ¾ÆüËÜ2¡½1FedEx¡Ê2025Ç¯10·î30Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡7Âç²ñ¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎFedEx¤Ï1ÅÀº¹¤ÇÀËÇÔ¤·¡¢Âç²ñ½é¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¶â°æµ®Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢5²ó1/3¤ò2¼ºÅÀ¤ÈÊ³Æ®¡£»î¹ç¸å¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤ë²ù¤·ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¡ÊÁª¼ê¸¢¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²¤¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ§¤ß¤·¤á¤¿µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£1¡½0¤Î3²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Çµß±ç¡£1ÈÖ¡¦¶úÈªÍ¦À¿¤«¤é147¥¥í¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢»àµå¤ÇËþÎÝ¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÁØ¡¢µ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¡¦¿åÅçÞæÍÛ¤ò¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ÎºÇÂ®¤Ø¤¢¤È1¥¥í¤ËÇ÷¤ë148¥¥í¤Ç»°¼ÙÈô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢4ÈÖ¡¦»³ÅÄ½Ô»Î¤Ï144¥¥í¤ÇÃæÈô¤ËÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£5²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢8²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤¬¡¢°ìÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ18¤ÎÎÏÅê¤ò¾Î¤¨¤ë²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬¹ß¤ê¤½¤½¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î8Ç¯´Ö¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÁ´¹ñ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡£¿Æ¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°²ó½Ð¾ì¤Î17Ç¯¤Ï¡¢Î©ÀµÂç¤«¤éÆþ¼Ò¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£1²óÀï¤Ç»°É©½Å¹©¿À¸Í¡¦¹âº½¡Ê¸½»°É©½Å¹©West¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¤Ç¸òÂå¡£12²ó¤«¤é1»àËþÎÝ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ËÆÍÆþ¤·¡¢16²óÉ½¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ1¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¼é°ÂÎè½ï¡Ê¸½»°É©½Å¹©West¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ï16²ó¤ò´°Åê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤¹¡£¥Ð¥±¥â¥ó¤Ã¤¹¤è¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÅö»þ¤ÎÁê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿Îý½¬¾ì¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤äÂç³Ø¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ï¼ç¤Ë¶â°æ¤¬¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¼êÇÛ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é½ñÎà¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Æüº¢¤âµÙ·ÆÃæ¤Ë¡È¥°¥é¥¦¥ó¥É¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤ÈÆ±¤¸1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¡¢»ëÀþ¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´¹ñÂç²ñ1¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢»Å»ö¤ÈÌîµå¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£