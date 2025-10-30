5児の父・杉浦太陽、子育ては“生きがい”「大変だって言いながらもね…」

10月29日、5児の父である杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。夫婦で協力している子育てについて語った。

動画内で、杉浦は今年8月に誕生した次女の子育てや夜泣きについて語りながら、「5人子育てしてるけどやっぱり夜中の睡眠不足だけは慣れへんわ。のんも本格的に仕事復帰したらそれも大変やろうし」「のんはもうちょっとまだね、ゆっくりしてると思うけど、このバランスを夫婦で話し合って決めるっていうのがやっぱ大事」と、妻・辻希美との協力体制が大事だと話した。

そして、「睡眠不足とか言いながらも、でもやっぱ早く帰りたいし、家族に会いたいし、ゆめ（次女）の成長も見たいし、なんやかんや大変だって言いながらもね、やりがいっていうか生きがいですよね、これは。完全に」とコメント。

また、「大変だけど辛いとか嫌だっていうのはないかな。睡眠のジグソーパズルで繋ぎながらやっておりますから」と、新幹線移動や仕事の合間に睡眠時間を確保するなど工夫していると説明しつつ、「時間って使いようでなんとかなるんだよな」と語っていた。

この動画のコメント欄には、「本当に太陽君は 素敵なパパ」「理想の旦那さま」「めちゃくちゃ協力的」「辻ちゃんが羨ましい」と言った反響が集まっていた。