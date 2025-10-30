ホテルやブライダル業界への就職を目指して学ぶ学生たちが、カクテルづくりの腕前を競う審査会が開かれました。



主催する専門学校では、今後、学生だけでなく、社会人を対象とした審査会を開くことも検討していて、業界全体のサービス技術向上につなげたい考えです。



秋田市内で行われた、毎年恒例の審査会。



伊藤彩音さん

「アラジンとジャスミンを乗せた魔法のじゅうたんが舞う夜空を表しています。街の灯りと交錯する夜空の暗さと2人の交じり合う思いをグラデーションにしました」





カクテルづくりの腕前を披露したのは、秋田市にある専門学校、秋田コアビジネスカレッジで学ぶ、1年生15人です。ホテルやブライダル業界で即戦力となる人材を育成している県内唯一の学科で、専門知識を学んでします。学生たちに課せられたテーマは、「結婚する新郎新婦に捧げるカクテル」で、学生たちは、永遠の愛や幸福、初々しさなどを色や飾りつけ、味わいで表現していました。学生たちは、将来の職場で生かせる、顧客との向き合い方や、サービスのあり方も実感している様子でした。秋田コアビジネスカレッジ1年 柴田希々果さん「ブライダル系に就きたくて、プランナーになりたいと思ってるけど、（カクテルづくりを）考えることがいいことにつながりました、ブライダル系に」「新郎新婦のことを心から考えて自分がどれだけ尽くしてあげたりとか、どれだけ幸せになってほしいという思いを伝えられるか、言葉にできるかというのが、すごく生かせると思いました」専門学校では今後、すでに働いている社会人を対象とした審査会を開くことも検討していて、ホテルやブライダル業界全体のサービス技術向上につながる取り組みを行うことにしています。