JR秋田駅の商業施設にあるブラウブリッツ秋田のファンラウンジに、駅弁の「鶏めし」で知られる大館市の老舗が期間限定で店舗をオープンします。



ブラウブリッツの選手とのコラボメニューも楽しめます。



JR秋田駅ビルのトピコ3階にあるブラウブリッツ秋田のファンラウンジです。



このラウンジ限定で販売されるのが、鶏めしでおなじみの花善とブラウブリッツ秋田の選手とのコラボメニューです。





大館市の老舗、花善とコラボしたオリジナルきりたんぽが月替わりで3種類、販売されます。来月は、「ずんだきりたんぽ」。ベガルタ仙台から期限付き移籍している梅木翼選手のプロデュースです。佐藤大樹選手のコラボは、12月の「チーズ＆ガーリックソースきりたんぽ」。酪農王国、北海道出身の佐藤選手の発案で、チーズをお供にしました。そして来年1月にはチーム最年長、中村亮太選手の「あずききりたんぽ」が登場します。「あずきちゃん」という愛称でサポーターから親しまれる中村選手ならではの一品です。一足早く試食させてもらいました関向アナウンサー「もちもち、すごい！焼き目の食感がカリっなんですよ。中のコメの部分がもちみたいに伸びるのと、焼き目の香ばしさのあとにあんこの甘さが追いかけてきますね。おやきに近いんですけど、おやきよりもモチモチ感があるのがきりたんぽの良さですね。スイーツです！」ブラウブリッツ秋田 岩瀬浩介社長「このファンラウンジ、秋田の玄関口になっておりますので、スタジアムでは味わえない秋田の魅力、味を味わっていただきたい」花善 八木橋秀一社長「ずんだときりたんぽって、私食べたことが今までなかったので、こんだけマッチするんだっていうのが率直な」「あんこは想像できました。チーズ＆ガーリックソースもわりあい想像できました。ずんだは想像ができなくて、いい商品に仕上がったので自信をもって仙台のファンに提供したいなと」オリジナルメニューはこのラウンジのみで、来月1日から来年1月末までの期間限定販売です。