モーニング娘。OG・森戸知沙希の写真集『Co10r Moment』電子版が配信

モーニング娘。OG・森戸知沙希の写真集『Co10r Moment』（ワニブックス）の電子書籍版が11月5日（水）に発売される。

【写真】森戸知沙希『Co10r Moment』書影を見る

モーニング娘。卒業後、2023年11月に1年半の留学を終え、ソロとして活動の幅を広げている森戸知沙希。このたびの電子書籍はデビュー10周年記念のメモリアル写真集『Co10r Moment』（紙版：2024年11月5日発売）をもととした書籍となっている。

『Co10r Moment』のテーマは“十年旅”であり、森戸初めての海外ロケを敢行。カントリー・ガールズ時代の雰囲気を残す少女のような透明感。モーニング娘。の頃の溌溂としたイメージ。そして今、多くの経験をし、大人の女性となった森戸知沙希を収録。あらゆるシチュエーションで見られる様々な表情からは、この10年、どの瞬間も彩り豊かだったことが感じられるような森戸の成長を表現している。

本書のほか『森戸知沙希』 (撮影：西條彰仁）『Say Cheese！』（撮影：西條彰仁）『Crossroads』（撮影：西條彰仁）『with thanks』（撮影：田畑竜三郎）『Cheers』（撮影：西村康／発行：オデッセー出版）が電子書籍として販売されている。

