NTTドコモは、11月に実施する「d払い」「dポイント」関連の各種キャンペーンを発表した。

ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100

ボーナスポイント獲得でもれなくdポイント

エントリーのうえ、dポイントカードを提示してボーナスポイントを獲得すると、追加でdポイント（期間・用途限定）10ポイントが進呈される。

キャンペーン期間は2025年2月29日まで。エントリーは期間中1回で有効となり、条件達成は各月ごとに判定。最大4カ月で合計40ポイントがもらえる。

抽選で最大777倍～888倍のdポイント

期間中にエントリーし、dポイントを1ポイント以上ためると、抽選で5万名にdポイント（期間・用途限定）が当たる。

第1弾は11月1日～11月30日。100名に777倍、1000名に77倍、4万8900名に2倍のポイントが進呈される。さらに、ボーナスポイントを獲得またはd払いを利用すると、それぞれ当選確率が77倍、合計154倍となる。

第2弾は12月1日～12月31日。100名に888倍、1000名に88倍、4万8900名に2倍のポイントが進呈される。こちらも、ボーナスポイント獲得またはd払い利用で当選確率が88倍、合計176倍に上がる。

エントリーは第1弾・第2弾共通で、第1弾期間中にポイントをため、第2弾期間中にエントリーした場合も第1弾の抽選対象となる。

すき家、来店回数に応じてポイントアップ

11月1日～11月30日の期間中、dポイントを1ポイント以上ためると、来店回数に応じてキャンペーンポイントが進呈される。

倍率は1回来店で1倍、2回来店で2倍、3回来店で5倍、4回来店で10倍、5回以上来店で15倍。エントリーは不要。

対象は、四国を除く全国のすき家。来店回数のカウントは1日1回まで。

はま寿司、平日の来店で最大10倍

11月4日～11月28日の平日限定で、dポイントを1ポイント以上ためると、来店回数に応じてポイントがアップする。

倍率は1回来店で3倍、2回来店で5倍、3回来店で7倍、4回来店で9倍、5回以上来店で10倍。エントリーは不要。

対象店舗は、愛知県と立川髙島屋S.C.店を除く全国のはま寿司。来店回数は1日1回までカウントされる。

トイザらス・ベビーザらス、777万ポイントを山分け

11月22日～12月25日の期間中、エントリーのうえ、dポイントを1ポイント以上ためると、777万ポイントを山分け進呈する。

購入金額が多いほど口数が増え、合計購入額3000円ごとに1口追加（上限10口）。1口あたり200ポイントが進呈される。

and ST、ID連携で抽選1000名に1000ポイント

11月9日までの期間中、Webストアや街のお店でdポイントを1ポイント以上ためると、抽選で1000名に1000ポイントが当たる。

and ST会員IDとdアカウントIDの連携が必要。エントリーは不要で、期間前に連携しているユーザーも対象となる。

コート・ダジュール、dポイント5倍キャンペーン

2025年11月14日～2026年1月31日の期間中、対象店舗でd払いを利用すると、通常ポイントに加えてキャンペーンポイント4倍が進呈される。

エントリーは11月1日から可能で、進呈上限は3000ポイント。

資生堂オンラインストア、抽選で最大100％還元

11月6日～12月5日の期間中、エントリーのうえ、資生堂オンラインストアでd払いを利用すると、抽選で最大＋100％のdポイント（期間・用途限定）が当たる。

当選内容は、100名に＋100％、500名に＋10％、8000名に＋1％。進呈上限は1万ポイント。

エントリーが必要で、2023年5月8日～2025年11月5日の間に同ストアでd払いを利用していない、または初めて利用するユーザーは当選確率が100倍となる。