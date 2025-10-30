プロ野球ドラフト会議でソフトバンクから育成1位で指名された関根学園の池田栞太選手が、30日に担当スカウトから指名のあいさつを受けました。



関根学園高校で指名のあいさつを受けた池田栞太選手。

福山スカウトチーフは、指名に至った理由として池田選手のキャッチャーとしてのスキルを上げました。



■福岡ソフトバンクホークス 福山龍太郎スカウト部チーフ

「大型捕手のわりにフットワークとフィールディング・スローイングのタイミングや精度は今年の高校生の中でもトップランク。」



■関根学園 ソフトバンク育成1位 池田栞太選手(3年)

「肩を評価してもらえたのはうれしい。一番下の年齢なので、泥臭く何が何でもという気持ちでやりたい。」



池田選手は、12月8日に福岡で新入団発表会見に臨み、1月初旬からは新人合同自主トレに参加する予定です。