鮮やかな逆転勝ちで、春のセンバツ出場をほぼ確実にしました。

秋の九州高校野球大会は30日に宮崎県で準決勝が行われ、県代表の「長崎日大」は、熊本県代表の「熊本工業」を破り、決勝進出を決めました。

今大会は “つなぐ野球” で、ベスト4入りした「長崎日大」。

準決勝の相手は、春夏あわせて44回の甲子園出場を誇る古豪「熊本工業」です。

1回裏に先制を許した長崎日大は、5回裏にもノーアウト満塁から2点を追加され3点ビハインドに。

追い込まれた長崎日大でしたが、8回に反撃します。

1アウトからフォアボールやヒットなどで満塁とすると、打席には4番の小池選手。

左中間へのタイムリーツーベースで2点を返し、1点差に。

続く5番の梶山選手も、センター前へのタイムリーで同点に。

さらに勢いは止まらず6番、平野選手。鋭い打球はショートへの内野安打。

3連続ヒットで、逆転に成功します。

6回から登板した古賀投手は、相手をヒット1本に抑える好投を見せゲームセット。

4対3で勝利した長崎日大は決勝進出を決めるとともに、3年ぶり5回目となる来年春の選抜大会出場をほぼ確実としました。

(古賀 友樹投手(2年)）

「負けている状態で登板したので、絶対に負けないピッチングをしたいと思った。(決勝は)簡単に勝つことはできないが、絶対にゼロで抑えて、チームとして勝てるように頑張りたい」

九州高校野球の決勝は11月1日、福岡県代表の「九州国際大付属」と対戦します。