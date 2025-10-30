ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京メトロ有楽町線と副都心線で全線運転再開 東京メトロ有楽町線と副都心線で全線運転再開 東京メトロ有楽町線と副都心線で全線運転再開 2025年10月30日 17時54分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京メトロによりますと、和光市駅で信号確認を行った影響で、有楽町線と副都心線は全線で運転を見合わせていましたが、いずれも午後5時半すぎに全線で運転を再開したということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, ネジ, 大船, 横浜, 工場, 東京, マンション, 床暖房, 静岡, ダイス