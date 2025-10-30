【あす31日（金）全国天気】

ポイント

雨のハロウィーン

都心でハロウィーンの夜に本降りは36年ぶり

太平洋側で激しい雨

風も強まる

北海道も雨が降りやすい

あす31日（金）は、前線を伴った低気圧が南の海上に発生し、発達しながら東海から関東沿岸に接近するでしょう。低気圧や前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側を中心に、雨脚が強まる見込みです。特に、夕方以降は、東海から関東、あるいは伊豆諸島で、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに、十分な注意が必要です。また大気の状態が不安定となるため、落雷や突風などにもご注意ください。

東京都心でも、夜は本降りとなりそうで、ハロウィーンの夜にまとまった雨となるのは、1989年以来、36年ぶりとなります。雨の範囲は、夜遅くにかけて、東北地方にも広がる見込みです。さらに北海道は、北から南下する寒冷前線の影響で不安定となり、所々で、にわか雨や雷雨がありそうです。

31日朝は30日朝と比べて、冷え込みのゆるむ所が多いでしょう。最高気温は、雨の降る関東以西で、30日より低い所がある一方、北日本は30日より高い所がありそうです。

31日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 9℃（＋7 10月中旬）

青森 4℃（＋2 11月中旬）

仙台 7℃（＋2 11月上旬）

新潟 9℃（＋6 11月上旬）

東京都心 12℃（＋2 平年並み）

名古屋 12℃（＋3 平年並み）

大阪 15℃（＋4 平年並み）

広島 13℃（＋4 平年並み）

高知 15℃（＋5 10月中旬）

福岡 15℃（＋4 平年並み）

31日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 16℃（＋3 10月中旬）

青森 18℃（＋3 10月中旬）

仙台 18℃（＋2 平年並み）

新潟 20℃（＋2 10月中旬）

東京都心 17℃（-2 11月中旬）

名古屋 18℃（-3 11月中旬）

大阪 18℃（-4 11月中旬）

広島 16℃（-5 11月下旬）

高知 19℃（-3 11月中旬）

福岡 20℃（-2 11月上旬）

【3連休は、北日本でぐずつく】

あさって1日（土）は、いわゆる爆弾低気圧の影響で、北日本では大荒れに警戒が必要です。また2日（日）から3日（月）も、北日本は、日本海側を中心に、雨の降る所が多いでしょう。関東から九州は、3連休は、おおむね行楽日和ですが、風の強い所やにわか雨や雷雨の所がありそうです。お出かけの際は、最新の気象情報をご確認ください。