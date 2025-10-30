日テレNEWS NNN

【あす31日（金）全国天気】

ポイント

雨のハロウィーン
都心でハロウィーンの夜に本降りは36年ぶり
太平洋側で激しい雨
風も強まる
北海道も雨が降りやすい

あす31日（金）は、前線を伴った低気圧が南の海上に発生し、発達しながら東海から関東沿岸に接近するでしょう。低気圧や前線に向かって、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側を中心に、雨脚が強まる見込みです。特に、夕方以降は、東海から関東、あるいは伊豆諸島で、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水などに、十分な注意が必要です。また大気の状態が不安定となるため、落雷や突風などにもご注意ください。

東京都心でも、夜は本降りとなりそうで、ハロウィーンの夜にまとまった雨となるのは、1989年以来、36年ぶりとなります。雨の範囲は、夜遅くにかけて、東北地方にも広がる見込みです。さらに北海道は、北から南下する寒冷前線の影響で不安定となり、所々で、にわか雨や雷雨がありそうです。

31日朝は30日朝と比べて、冷え込みのゆるむ所が多いでしょう。最高気温は、雨の降る関東以西で、30日より低い所がある一方、北日本は30日より高い所がありそうです。

31日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　 9℃（＋7　10月中旬）
青森　　　 4℃（＋2　11月中旬）
仙台　　　 7℃（＋2　11月上旬）
新潟　　　 9℃（＋6　11月上旬）
東京都心　12℃（＋2　平年並み）
名古屋　　12℃（＋3　平年並み）
大阪　　　15℃（＋4　平年並み）
広島　　　13℃（＋4　平年並み）
高知　　　15℃（＋5　10月中旬）
福岡　　　15℃（＋4　平年並み）

31日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　16℃（＋3　10月中旬）
青森　　　18℃（＋3　10月中旬）
仙台　　　18℃（＋2　平年並み）
新潟　　　20℃（＋2　10月中旬）
東京都心　17℃（-2　11月中旬）
名古屋　　18℃（-3　11月中旬）
大阪　　　18℃（-4　11月中旬）
広島　　　16℃（-5　11月下旬）
高知　　　19℃（-3　11月中旬）
福岡　　　20℃（-2　11月上旬）

【3連休は、北日本でぐずつく】

あさって1日（土）は、いわゆる爆弾低気圧の影響で、北日本では大荒れに警戒が必要です。また2日（日）から3日（月）も、北日本は、日本海側を中心に、雨の降る所が多いでしょう。関東から九州は、3連休は、おおむね行楽日和ですが、風の強い所やにわか雨や雷雨の所がありそうです。お出かけの際は、最新の気象情報をご確認ください。