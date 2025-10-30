長谷川理恵、息子の13歳誕生日 手作りヴィーガンケーキで祝福「美しいデコレーション」「プロのよう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】モデルの長谷川理恵が10月30日、自身のInstagramを更新。息子の誕生日のために手作りしたケーキを公開した。
【写真】長谷川理恵「プロのよう」手作りヴィーガンバースデーケーキ
長谷川は、10月29日に息子が13歳の誕生日を迎えたことを報告。ココアクリームで綺麗にデコレーションされた手作りの「veganバースデーケーキ」などを撮影した動画を投稿した。卵や牛乳などの動物性食材を使用しないヴィーガンケーキは「岡田師匠」ことヴィーガン・パティシエとして知られる岡田春生氏から受け継いだレシピであるとつづった。
この投稿に、ファンからは「美しいデコレーション」「プロのよう」「息子さんも嬉しかっただろうな」「愛情が伝わってくる」といったコメントが寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
