【モデルプレス＝2025/10/30】モデルのマギーが10月29日、自身のInstagramを更新。洗練されたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。

◆マギー「女子人気高かった」コーデ披露


マギーは「今日の服は女子人気高かった〜」とコメントし、鏡越しに撮影した全身ショットを投稿。黒いショート丈トップスの上に白いトップス、黒いプリーツスカートの下に黒のスリットパンツと革靴を合わせたモノトーンのスタイルで、引き締まった美しいウエストを見せている。

◆マギーの投稿に反響


この投稿に「スタイル神」「憧れる」「センスの塊」「着こなしかっこよすぎる」「お洒落すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

