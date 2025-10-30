マギー「女子人気高かった」美ウエストのぞく私服ショット公開「スタイル神」「かっこよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/30】モデルのマギーが10月29日、自身のInstagramを更新。洗練されたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】33歳年商億超え社長兼タレント「センスの塊」美ウエストのぞく私服姿
マギーは「今日の服は女子人気高かった〜」とコメントし、鏡越しに撮影した全身ショットを投稿。黒いショート丈トップスの上に白いトップス、黒いプリーツスカートの下に黒のスリットパンツと革靴を合わせたモノトーンのスタイルで、引き締まった美しいウエストを見せている。
この投稿に「スタイル神」「憧れる」「センスの塊」「着こなしかっこよすぎる」「お洒落すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆マギー「女子人気高かった」コーデ披露
◆マギーの投稿に反響
